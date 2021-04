Cyberpunk 2077: 25GB großer Patch jetzt verfügbar

Der Hotfix für Cyberpunk 2077 auf Version 1.21 wurde vom Entwicklerstudio CD Projekt Red am Mittwoch relativ unerwartet und gänzlich ohne Vorankündigung veröffentlicht. Er ist sehr umfangreich, weil er umfasst insgesamt mehr als 25 GByte, was auf der Playstation 4/5 etwas mühsam sein kann. Der Hotfix ist für alle Plattformen, auf denen Cyberpunk 2077 erhältlich ist, verfügbar: Windows PC, Playstation 4/5, Xbox One und Series X/S sowie für Google Stadia.



Nach dem Hotfix dürfte das Spiel weniger häufig abstürzen. Außerdem kommen Verbesserungen an der Benutzeroberfläche hinzu und in einigen Missionen wurden Fehler korrigiert.

Nicht im Playstation Store

Ein Manko gibt es aber: Im Playstation Store hat Sony Cyberpunk 2077 bisher nicht wieder freigeschaltet, wie golem.de berichtet. Das bedeutet, dass man das Spiel dort nicht mehr als Download kaufen kann, sondern das Spiel vorerst nur noch als Disc-Version verfügbar ist. Bei der „Digital Edition“ der Playstation 5 ist man damit aber außen vor.



Entsprechende Grafik- und Technik-Updates speziell für die Playstation 5 und Xbox Series X/S sind für die zweite Jahreshälfte angekündigt. Bei der derzeitigen Version gibt es keine Effekte wie Raytracing und es werden die Vorzüge der neuen Konsolen technisch nicht ausgenutzt.

Jahrelanger Erfolg im Visier

Adam Kicinski, CEO von CD Projekt Red, geht derzeit davon aus, dass die Spieledesigner mit Cyberpunk 2077 einen jahrelangen Erfolg haben werden, wenn sie das Spiel weiter technisch verbessern und alle Bugs beheben. "Ich sehe es nicht als Option, 'Cyberpunk 2077' auf Eis zu legen. Wir sind davon überzeugt, dass wir das Spiel in einen solchen Zustand bringen können, dass wir stolz darauf sein können und es deshalb noch jahrelang verkaufen können", so Kicinski gegenüber Reuters.

Der letzte Patch den es gab, 1.2, hatte allerdings neben einigen Verbesserungen auch neue Bugs mit sich gebracht.