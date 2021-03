Cyberpunk 2077 Patch 1.2: Das sind die Neuerungen

Das Update auf Version 1.2 von Cyberpunk 2077 soll noch im März veröffentlicht werden. Das ist die Liste an Änderungen.

Alle Neuerungen sind in diesen 4 Videos demonstriert:

Eine der auffälligsten Änderungen dürfte sein, dass die Polizei beim Begehen eines Verbrechens nicht sofort wie aus dem Nichts erscheint. Außerdem wurde das Fahrverhalten der Autos deutlich verbessert. So reagiert die Lenkung nun präziser und Autos lassen sich einfacher befreien, wenn sie feststecken. Behoben wurde auch ein Fehler beim Ausweichen des Spielers. Jener führte dazu, dass man aus Versehen in den Verkehr geriet oder von einem Gebäude stürzte.

Cyberpunk-Entwickler CD Projekt Red hat einen umfassenden Ausblick gegeben, was das Update des Spiels auf Version 1.2 bringen wird. Die Ankündigung geschah in Form mehrerer Videos sowie eines längeren Blog-Postings .

Es gibt noch mehr

Kurz nachdem der Blogpost veröffentlicht wurde, meldeten sich mehrere Fans, die angesichts des Ausblicks unzufrieden waren. So seien die Änderungen zu marginal, um einen großen Versionssprung zu rechtfertigen. CD Projekt Red kündigte daraufhin an, dass das noch nicht alles war und die Liste an Neuerungen noch deutlich länger sein wird.

Wann genau der Patch kommt, war zuletzt noch unklar. Ursprünglich wollte man ihn schon im Februar veröffentlichen, dann kam allerdings eine Ransomware-Attacke dazwischen. Stattfinden soll der Release nun aber noch im März.