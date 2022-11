Deus Ex Go und andere Games eingestellt: Käufer haben Pech

23.11.2022

Das Smartphone-Game "Deus Ex Go" ist bald nicht mehr spielbar. Anfang 2023 wird das Game mit weiteren Titel eingestampft.

Der schwedische Spielerentwickler "Embracer Group" verabschiedet sich von dem Handy-Videospiel "Deus Ex Go". Ab dem 4. Jänner ist das Spiel in Stores für Android und iOS nicht mehr verfügbar. Wer das Spiel gekauft hat, ist von dem Schritt ebenfalls betroffen. Ab dem Stichtag kann Deus Ex Go nicht mehr geöffnet werden, wie der Entwickler auf Twitter bekannt gab. Käufer*innen bleiben also auf ihren Ausgaben sitzen.

Weitere Titel eingestellt Den mobilen Ableger der beliebten Deus-Ex-Reihe gibt es seit 2016. Das Puzzle-Action-Game ist schon in die Jahre gekommen, aber wie Kotaku schreibt, eines der besten Spiele des Franchises, Anfänglich war zu einem Preis von 5 Euro erhältlich, später erhöhte er sich auf 6 Euro. Neben Deus Ex Go werden auch die Mobilspiele "Arena Battle Champions", "Hitman Sniper: The Shadows" und "Space Invaders: Hidden Heroes" eingestampft. Diese Games waren, abgesehen von Ingame-Käufen, kostenlos. Ausgaben, die während des Spiels getätigt wurden, bekommen User*innen nicht zurück, heißt es seitens der Embracer Group.

Deus Ex Go war ein Puzzle-Action-Spiel für Smartphones. © Square Enix