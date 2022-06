Gleich zum Start des neuen Blizzard-Spiels Diablo Immortal beklagen Android- und iOS-Nutzer*innen Probleme. Nicht nur auf Reddit, sondern auch im offiziellen Blizzard-Forum häufen sich die Beschwerden über einen Grafikfehler.

Primär betroffen sind Samsung-Geräte mit Exynos-Chip. Das Game auf diesen Handys sei teilweise unspielbar. Blizzard hat es im Play Store von Android für diese Geräte deshalb vorübergehend nicht mehr verfügbar gemacht.

Konkret werden auf Reddit folgende betroffene Geräte genannt:

Galaxy A12

Galaxy A13

Galaxy A21s

Galaxy A51 5G

Galaxy A Quantum

Galaxy S10e

Galaxy S10

Galaxy S10+

Galaxy S10 5G

Galaxy Note10

Galaxy Note10 5G

Galaxy Note10+

Galaxy Note10+ 5G

Galaxy F12

Galaxy F62

Galaxy M12

Galaxy M13

Galaxy M62

Galaxy XCover 5

Sehr wahrscheinlich dürfte sich das Problem auch weitere Samsung-Geräte ausweiten.

Start und Updates funktionieren

Auch auf iPhones funktioniert das Spiel nicht wie es sollte. Vielen Nutzer*innen zufolge würde das Spiel zwar starten und die Updates würden installiert – bei Neustart oder Absturz wiederholt sich allerdings das Prozedere. Manche berichten, dass das Deinstallieren und das Freilegen von mehr Speicherplatz helfen kann.

Auf einigen Xiaomi-Geräten könnte Diablo Immortal außerdem nicht zum Download verfügbar sein. Wer sich zudem nicht in seinen Battle.net-Account einloggen kann, sollte sich laut Blizzard notfalls am besten ein neues Konto zulegen. Generell sei sich Blizzard der Probleme bewusst und an der Behebung dran.

Probleme am PC

Das Spiel ist ab dem 2. Juni ab 19 Uhr auch am PC verfügbar. Vor dem Start der PC-Beta hatte Blizzard bereits bekannte Probleme zusammengefasst. Beim Gameplay können unter anderem „Bewegungen, Interaktionen und Fertigkeiten“ nicht akkurat ausgeführt werden. Auch können Screenshots derzeit nicht mit der Drucken-Taste im Spielverzeichnis gespeichert werden.