Verstecktes Glücksspiel in Diablo Immortal: Das Problem mit Lootboxen

Heute erscheint „Diablo Immortal“, der kostenlose Smartphone-Ableger des Kultcomputerspiels Diablo. Allerdings nicht in den Niederlanden und Belgien, denn hier ist das Geschäftsmodell des Games, die sogenannten Lootboxen, verboten. Der Grund: Sie seien Glücksspielen zu ähnlich, so die Rechtsprechung.

Virtuelle Überraschung gegen echtes Geld

Lootboxen, (zu Deutsch: Beutekisten), sind wesentlicher Bestandteil von immer mehr Spielen auf dem Computer, der Konsole und dem Handy. Auch in FIFA, dem jährlich am meisten verkauften Videospiel der Welt, gibt es sie. Sie sind wie virtuelle Überraschungspakete, bestückt mit Gegenständen, mit denen Spieler ihren Charakter optisch aufwerten oder sich einen Vorteil innerhalb des Games verschaffen können. „Pay to win“ nennt sich das in der Fachsprache, denn die Lootboxen werden im Regelfall mit echtem Geld erworben. Wird das Spiel vom Anbieter eingestellt, ist das Geld, das für virtuelle Gegenstände und Vorteile ausgegeben wurde, verloren.

Was eine Box enthält, bestimmt der Zufall. Spieler*innen wissen im Vorhinein nicht, ob die Gegenstände darin wertvoll oder nutzlos sind. Baut ein Game zur Gänze auf so einem Lotteriemechanismus auf, ist von einem „Gacha-Spiel“ die Rede. Der Begriff ist eine Anlehnung an den in Japan beliebten Gashapon-Automaten – ein Spielzeugspender, der gegen kleines Geld ein beliebiges Plastikspielzeug ausspuckt.