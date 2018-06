Lootboxen: "Denen ist egal, ob ein Kind süchtig wird"

Während früher Kontroversen Videospiel-Entwicklern viel kostenlose Werbung bescherten, locken diese nun mit unverdächtigen Titeln in Comic-Optik. „ Fortnite“, ein bunter Shooter ohne Blut oder überzogene Gewalt, ist das derzeit wohl erfolgreichste Beispiel dafür. Entwickler Epic Games verdiente allein im April damit 300 Millionen US-Dollar. „Die Entwickler wissen genau, was sie da tun“, erklärt Dave Bars, der selbst seit Jahren als Entwickler in der Branche tätig ist und derzeit an seinem Indie-Game “Shiro 011” arbeitet. „Die Kinder sind die größte Zielgruppe. Wenn du die Kinder dazu holst, spielen es auch die Erwachsenen.“

Doch nicht gratis

Dabei zeigt sich aber ein anderes Problem: Fortnite ist zwar kostenlos, lockt aber mit sogenannten Lootboxen. Für wenige Euro erhält man ein digitale Wundertüte mit Gegenständen, die man im Spiel verwenden kann. „Meine Neffen geben heute 20 bis 30 Euro pro Monat in Fortnite aus. Früher hat man dafür ein ganzes Spiel gekauft“, sagt Bars. Er war selbst jahrelang bei Ubisoft tätig, um dort den “Flow” von Videospielen zu optimieren. “Man kann gezielt Sucht in Spielen hervorheben. Da geht es darum, den Spieler so sehr im Fluss zu halten, dass man das Gefühl für Raum und Zeit verliert. Das muss perfekt sein, das Spiel darf nicht zu schwer oder zu leicht sein." Dieses Vorgehen sei mittlerweile gängige Praxis in der Branche, ein ethisches Problem hat er damit nicht. “Es ist nicht die Aufgabe von Entwicklern, die Community zu erziehen. Das sollten die Eltern, Freunde oder die Politik tun.”