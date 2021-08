Gamescom startet heute: Alle Infos zu Programm und Live-Streams

Heute Abend startet das virtuelle Gratis-Event. Wir erklären, was die Gamescom dieses Jahr zu bieten hat.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Call of Duty: Vanguard

Call of Duty: Vanguard

Call of Duty: Vanguard

Far Cry 6

Far Cry 6

Far Cry 6

Den Startschuss gibt heute, um 20 Uhr die Opening Night Live . Präsentiert wird die Veranstaltung wie schon in den Vorjahren vom Journalisten Geoff Keighley . Erwartet werden wieder einige Spiele-Ankündigungen und neue Trailer. Laut Veranstalter*innen kann man sich auf Inhalte aus über 30 Spielen freuen.

Außerdem wurde angekündigt, dass Cloud Gaming für Besitzer*innen des Game Pass Ultimate noch 2021 für die Xbox Series X/S und die Xbox One erscheinen wird.

Anders als bei der E3 ( die bei uns eher schlecht wegkam ) wird es bei der Gamescom (fast) keine großen Präsentationen und PR-Events einzelner Publisher geben. Nur Microsoft hat bereits am 24. August neue Inhalte gezeigt. Neben dem großen Update für den Flight Simulator ( futurezone berichtete ) wurden auch neue Inhalte zu Age of Empires IV und Forza Horizon 5 gezeigt.

Summercamp of Doom

Schon bevor die Gamescom 2021 angefangen hat, darf man sich zu einer Vorhersage hinreißen lassen: Niemand wird die virtuelle Messe so großartig umsetzen, wie die Indie Arena Booth (IAB). Das war im vergangenen Jahr so und daran wird sich auch jetzt nichts ändern. Der virtuelle Besuch an einem der wichtigsten Stände (übrigens auch auf der analogen Messe, sollte sie irgendwann zurückkehren) ist ein großer, gamifizierter Spaß.

Unter dem Titel "Summercamp of Doom" haben die Organisator*innen um Valtentina Birke, Wolf Land und Oliver Eberlein wieder eine detailverliebte Spielwiese im Comic-Look auf die Beine gestellt. Besucher*innen wählen einen eigenen Avatar, mit dem sie die IAB erkunden. Sie können die Stände der 119 Entwickler*innen aus 33 Ländern besuchen und ihre Spiele ausprobieren. Zudem wird es Live-Streams mit den Entwickler*innen geben, sowie Gespräche über Diversität und Barrierefreiheit in Spielen. Den gesamten Zeitplan gibt es auf Twitter.