Update für den Flight Simulator: Österreich ist endlich hübsch

Der Microsoft Flight Simulator 2020 erhält am 7. September endlich ein Update, das Österreich, Deutschland und die Schweiz deutlich detailreicher macht. In unserem Test (hier) hatten wir uns noch darüber geärgert, dass Wien nur aus einem generischer Haufen an 3D-Klötzen besteht - das wird sich nun ändern. Die Hauptstadt, Graz sowie einzelne Sehenswürdigkeiten wie das Stiftkloster Melk und das Stubachtal wurden nachmodelliert.