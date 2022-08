Gamescom 2022: Diese 10 Spiele solltet ihr im Auge behalten

Wie viel Horror tatsächlich im Spiel stecken wird, kann ich noch nicht sagen, denn spielen durfte ich noch nicht (aber hier kann man sich für die geschlossene Beta anmelden). Die Designs sind aber knallbunt, die Waffen sehen aus wie Spielzeuge und das Spiel übertreibt maßlos, was zumindest für mich die Schreckmomente in den Hintergrund treten lässt. Das kreative Setting spricht mich jedenfalls an und ich bin gespannt, ob es mich auch spielerisch überzeugen wird. Ein Release-Datum hat das Spiel noch nicht, erscheinen wird es für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S .

The Darkest Files

Die Berliner Spieleentwickler von Paintbucket Games wollen mit ihrem neuen Spiel an "Through the Darkest of Times" (hier im futurezone-Test) anknüpfen, in dem man eine Widerstandsbewegung gegen die Nazis aufgebaut hat. In "The Darkes Files" schlüpft man nun in die Rolle einer jungen Staatsanwältin, die in der Nachkriegszeit im Team des jüdischen Anwalts Fritz Bauer die Verbrechen der Nazis aufarbeitet. Gemeinsam mit dem österreichischen Historiker und Forschungsleiter bei der Gedenkstätte Mauthausen, Georg Holzinger, haben sie echte Fälle anonymisiert verarbeitet.

Ich habe mit dem Entwickler Jörg Friedrich darüber gesprochen, wie schwierig es ist, aus den vielen echten Fällen, die in dieser Zeit bearbeitet wurden, auszuwählen, was ins Spiel integriert wird. Das sei eine große Herausforderung gewesen. Sie haben sich aber für jene Fälle entschieden, die die große Belastung für Hinterbliebene deutlich machen und zeigen, wie schwierig die Unterscheidung zwischen Recht und Gerechtigkeit sein kann.

Man spielt in der Ego-Perspektive, dem speziellen Comic-Look ist das Studio treu geblieben. Damit das Spiel nicht aus trockenem Aktenwälzen besteht, taucht man in die Erinnerungen der Zeug*innen ab und sammelt nach und nach Indizien, die schließlich ein Gesamtbild der Geschehnisse ergeben.

Etwa in der Erinnerung einer Frau, deren Mann verhaftet und erschossen wurde. Zunächst ist man in einem leeren Raum, 2 schemenhafte Personen klopfen an der Tür. Hakt man bei der Frau nach, wie die Personen aussahen, nehmen sie auch in der Erinnerung auf dem Bildschirm Gestalt an. So kann man nach und nach den Fall für die Gerichtsverhandlung aufarbeiten. Erscheinen soll das Spiel im kommenden Jahr.