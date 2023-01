Für Zwischendurch: Die besten io-Games für iOS und Android

Mittlerweile gibt es Unmengen an Apps für Smartphone und Tablet, die diesem Schema folgen. Gemeinsam haben die io-Games die Einsteigerfreundlichkeit und Kurzweiligkeit , mit der sich ein paar Minuten zwischendurch totschlagen lassen. Somit sind sie perfekt für unterwegs geeignet.

Die .io-Endung ist die länderspezifische Top-Level-Domain des Britischen Territoriums im Indischen Ozean . Initial waren es vor allem Arcade-Games für den Browser, die ihre Präsenz im Internet mit einer io-Endung verzierten. Grundsätzlich gibt es aber keine Vorgabe, was ein io-Spiel enthalten muss, um diesen Titel abseits der Domain zu verdienen.

Während wir sonst über ein gemeinsames Genre sprechen, das Spiele vereint, handelt es sich bei der io-Bezeichnung nicht um ein festes Spielkonzept. Der Name führt auf die Domain-Endung zurück.

Ein wirkliches Ende gibt es in Agar.io nicht. Stattdessen gilt es, den eigenen und weltweiten Highscore durch immer längere Überlebens- und vor allem Fressphasen zu steigern. Während sich Agar.io ganz entspannt als Gast kostenlos spielen lässt, können wir auch jede Menge Geld versenken . Vorrangig können wir in Skins für unseren Ball investieren, der sich dann auf der weißen Spielfläche von den Normalos abhebt. Einzelne Pakete beginnen hier ab 2,49 Euro.

In Agar.io nehmen wir die Gestalt eines Balles an, den wir über die Spielfläche jagen müssen. Verteilt über die unendlich wirkende Spielfläche sind bunte Pünktchen, die wir im Pacman-Style auffressen müssen, um wachsen zu können. Wir sind aber nicht die einzigen, die um die Pünktchen wettern . Mitspieler*innen aus der ganzen Welt versammeln sich hier und kämpfen um ihr Futter.

Eines der wohl populärsten Spiele in dieser Kategorie ist Agar.io. 2016 von Miniclip veröffentlicht, konnte das Game innerhalb kürzester Zeit die Massen erreichen. Wie man es von einem Mini-Game erwartet, bringt auch die App nur 65 Megabyte auf die Waage. Beim ersten Start des Games kann es sofort losgehen. Statt elendslanger Tutorials oder Hintergrundgeschichten geht es hier direkt zur Sache .

Slither.io

Neben Agar.io ist Slither.io wohl eines der beliebtesten Games in dieser Kategorie. Und das gleich aus mehreren Gründen. Neben dem einfachen Gameplay ist es höchstwahrscheinlich die Nostalgie, die viele zu Slither.io lockt. Das Spiel erinnert sehr stark an den Klassiker Snake, den viele in ihren jungen Jahren auf dem Uralt-PC oder Handy gezockt haben. Auch Slither.io folgt der Simplizität der io-Games und verlangt von uns nicht mehr als einen Nutzernamen.

Haben wir diesen eingegeben, können wir durch Tippen auf „Play Online“ sofort loslegen. In Slither.io nehmen wir die Gestalt einer Schlangen-ähnlichen Figur an, manche würden es auch als Wurm bezeichnen, und schlängeln uns durch die dunkle Welt. Über die gesamte Karte verteilt finden wir immer wieder kleine und größere Pünktchen, die es aufzufressen gilt. Umso mehr Pünktchen wir fressen, umso größer und länger wird unsere Schlange.

Während wir fressen gilt es vorsichtig zu sein, um nicht gefressen zu werden. Größere Schlangen haben zwar den Vorteil, kleinere besser einkesseln zu können. Grundsätzlich kann hier aber unabhängig von der Größe jeder jeden schlagen. Wichtig ist dabei nur, dass unsere Gegner*innen mit ihrem Kopf an unserem Körper anstoßen müssen, um sie zu zerstören. Gleichzeitig müssen wir verhindern, dass wir mit unserem Kopf den Körper anderer Schlangen berühren.

Haben wir eine Schlange zerstört, gibt auch diese dutzende Pünktchen ab, die wir für unser Wachstum nutzen können. Außerdem können wir diese für Booster einsetzen, die uns kurzfristig mehr Geschwindigkeit verpassen, gleichzeitig aber auch schrumpfen lassen.

Slither.io gehört in dieser Kategorie zu meinen Lieblingen. Neben der Nostalgie und der Kurzweiligkeit, sind es auch die fehlenden Pay-to-Win-Mechaniken, die das Game ausnahmsweise nicht verwässern. Das Spiel finanziert sich hauptsächlich über Werbung. Wer diese loswerden will, kann mit 4,99 Euro Einsatz werbefrei zocken.

Slither.io ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.