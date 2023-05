Kultspiel Space Invaders kommt als AR-Game zurück

Das Spiel kombiniert AR- und 3D-Renderings und ermöglicht basierend auf dem jeweiligen Spielestandort, das Wetter und die Zeit ein anpassbares Gameplay, berichtet Hypebeast. Aliens sollen dabei um reale Orte und Sehenswürdigkeiten in der Nähe fliegen. Städte werden so zu virtuellen Spielplätzen.

Google und der japanische Spielekonzern Taito arbeiten an einer neuen Augmented-Reality-Version des Kultspiels Space Invaders aus dem Jahr 1978. Space Invaders: World Defense wird Google-Tools wie ARCore, Geospatial Creator und Streetscape Geometry nutzen.

Aliens fliegen um statisches Stadtbild

In dem unlängst veröffentlichtem Tweet sind mehrere Aliens zu sehen, die um ein statisches Stadtbild herum erscheinen. Zu sehen ist auch ein Fadenkreuz, um die Aliens vom Himmel abzuschießen. Veröffentlicht wurde zudem ein Werbevideo. In diesem werden die Aliens in mehreren Städten gezeigt. Auf der Website ist zusätzlich eine Beschreibung verfügbar.