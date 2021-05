Netflix arbeitet angeblich an einem Videospiele-Abo

Laut einem Bericht von The Information ist Netflix derzeit auf Mitarbeitersuche. Der Streaming-Dienst soll bereits an mehrere Veteranen der Spieleindustrie herangetreten sein.

Gesucht wird demnach eine Führungskraft, für eine Expansion in den Bereich Computer- und Videospiele. Laut The Information denkt Netflix darüber nach ein ganzes Spiele-Bundle anzubieten. Ähnlich wie bei Apple Arcade hätte man dann gegen eine monatliche Gebühr Zugriff auf exklusive Eigenproduktionen.

Dass Netflix seine Gaming-Bemühungen expandiert, klingt nicht nur realistisch, sondern war zu erwarten. Mit Third-Party-Entwicklern brachte Netflix bereits ein Stranger-Things-Handyspiel heraus, sowie ein Stranger-Things-Computerspiel. Mit „Black Mirror: Bandersnatch“ und einigen anderen bekannten Serien bietet Netflix zudem Filme an, in denen die Nutzer*innen bestimmen können, wie es weitergeht – ähnlich wie bei einem interaktiven Film.

Netflix könnte Probleme mit Apple und Google bekommen

Der Teil des Berichts, dass Netflix einen Gaming-Abo-Dienst plant, ist mit Vorsicht zu genießen. Um möglichst viele Netflix-Kund*innen mit dem zusätzlichen Abo oder einem Kombi-Abo zu erreichen, muss eine möglichst große Plattform gewählt werden. In diesem Fall wäre das iOS und Android.

Hier ist fraglich, ob Apple in seinem App Store und Google in seinem Play Store einen solchen Dienst dulden würden. Technisch gesehen bräuchte Netflix eine Art Launcher-App, über die dann die verschiedenen Games heruntergeladen und gestartet werden. Dass eine App weitere Apps herunterlädt, ist aber in den meisten Fällen ein No-go. Hier müsste Netflix vermutlich einen Workaround finden oder Sonderkonditionen mit Apple und Google aushandeln – was aber eher unwahrscheinlich ist.