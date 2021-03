Neue Nintendo Switch mit 7-Zoll-OLED-Display kommt heuer

Der japanische Hersteller arbeitet an einer neuen Version seiner Erfolgskonsole, die im Sommer auf den Markt kommen soll.

Nintendo will noch heuer eine neue Version seiner Switch-Konsole auf den Markt bringen, berichtet der Finanznachrichtendienst Bloomberg. Die neue Switch soll über ein 7-Zoll großes OLED-Display verfügen. Derzeit kommt bei der Konsole ein 6,2 Zoll LCD-Display zum Einsatz. An ein TV-Gerät angeschlossen, soll die Konsole auch Grafiken in 4K wiedergeben können.

Marktstart im Sommer

Hergestellt werden die Displays von Samsung. Die Produktion soll laut Bloomberg im Juni beginnen. Die neue Switch soll laut mit der Situation vertrauten Personen rechtzeitig zum Ferienbeginn im Sommer erhältlich sein.

Offen ist, ob die neue Switch das bisherige Modell ablöst, oder ob sie etwa als Switch Pro zusätzlich verkauft wird.

Gegen Konkurrenz behaupten

Nintendo will sich mit der verbesserten Version der Konsole weiter gegen Sony und Microsoft behaupten. Allerdings ist die Switch bereits seit 5 Jahren auf dem Markt, Sony und Microsoft brachten Ende vergangenen Jahres mit der PlayStation 5 (futurezone-Test) und der Xbox Series X (futurezone Test) leistungsstärkere Geräte in den Handel. Beide Hersteller haben allerdings mit Lieferengpässen zu kämpfen.