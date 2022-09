Neue Sega Mini-Konsole kann vorbestellt werden

Am 27. Oktober ist es so weit: Der japanische Spielekonzern "Sega" bringt eine Neuauflage seiner 16-Bit-Konsole aus dem Jahr 1988 auf den Markt, die "Sega Mega Drive Mini 2". Ab sofort kann sie exklusiv über Amazon vorbestellt werden, wie der Hersteller kürzlich ankündigte.

Die Drive Mini 2 soll laut Sega noch kleiner und leistungsstärker sein als sein Vorgänger, die "Drive Mini 1" aus dem Jahr 2019. Eigentlich sollte die Retro-Konsole ausschließlich in Japan auf den Markt kommen. Mit der Möglichkeit zur Vorbestellung ist nun klar, dass Sega die Drive Mini 2 auch in Europa und den USA anbietet - allerdings nur in begrenzter Stückzahl.

Über 50 Spieleklassiker

Rund 110 Euro kostet die Retro-Konsole. Sie wird mit einem kabelgebundenen Controller, einem HDMI- sowie einem USB-Kabel geliefert.

Außerdem verfügt die Drive Mini 2 über 52 Spiele, darunter "Sonic 3D Blast", "Earthworm Jim 2" sowie "Fatal Fury 2". Zum Vergleich: Auf dem ersten Sega Drive Mini waren nur 42 Spiele-Klassiker vorinstalliert. Eine vollständige Liste aller Titel zeigt Sega in diesem Video: