Auf der Nintendo Switch kann man jetzt Game-Boy-Spiele spielen

Nintendo macht nun Game-Boy- und Game-Boy-Advanced-Spiele für die Switch-Konsole verfügbar. Über Nintendo Switch Online sind mehrere Game-Boy-Klassiker verfügbar. Dazu zählen Tetris, Super Mario Land 2: 6 Golden Coins, The Legend of Zelda: Link’s Awakening DX, Gargoyle’s Quest, Game & Watch Gallery 3, Alone in the Dark: The New Nightmare, Metroid II: Return of Samus, Wario Land 3 und Kirby's Dream Land. Weitere Titel sollen folgen.

Selbiges gilt für die Advanced-Titel. Aktuell beinhalten sie die Spiele Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3, WarioWare Inc: Minigame Mania, Kuru Kuru Kururin, Mario Kart: Super Circuit, Mario & Luigi: Superstar Sage und The Legend of Zelda: The Minish Cap.

Überarbeitete HD-Version von Metroid Prime

Mit der neuesten Ausgabe von Nintendo Direct wurde auch Metroid Prime Remastered vorgestellt. Dieser Titel erscheint nun als überarbeitete HD-Version für die Nintendo Switch. Die physische Version kommt am 3. März auf den Markt, die digitale Version ist bereits im Nintendo eShop um 39,99 Euro verfügbar.