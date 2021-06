Nintendo Switch Pro: Preis durchgesickert

In den vergangenen Wochen haben sich Hinweise verdichtet, wonach der Start der Nintendo Switch Pro kurz bevorstehen soll. Konkret soll es noch vor der E3, die am 12. Juni startet, so weit sein.

Nun ist die offiziell noch unangekündigte Konsole bereits im System eines französischen Händlers gelistet worden. Besonders interessant daran ist, dass auch ein Preis ersichtlich war, nämlich 399 Euro.

Die Zahl erscheint dabei durchaus realistisch. So ist die Handheld-Konsole über dem Standard-Modell angesiedelt, das zum Marktstart um 329 Euro verkauft wurde.