Overwatch 2 ist das grottigste Spiel auf Steam

Overwatch 2 ist das unbeliebteste Spiel auf Steam. Seit seinem Launch auf der Spieleplattform am Donnerstag hat das Game bereits über 100.000 Bewertungen gesammelt. Rund 92.000 davon sind allerdings negativ.

Overwatch 2 ist damit trauriger Spitzenreiter, wie die Website Steam250.com zeigt. Overwatch reiht sich dort vor Titeln wie "War of the Three Kindwoms" und "Flatout 3: Chaos & Destruction" ein.