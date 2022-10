Overwatch 2: Cyberangriffe erschweren Spielstart

„Overwatch 2“ sollte eigentlich für alle am 4. Oktober erscheinen. Der Multiplayer-Shooter legt allerdings einen holprigen Start hin. Berichten auf Social Media zufolge kommt es derzeit zu Serverproblemen . Zahlreiche Spieler*innen sind nicht in der Lage, sich mit dem Server zu verbinden und konnten dementsprechend dem Spiel nicht beitreten.

Blizzard-Chef spricht von DDoS-Attacke

Blizzard-Präsident Mike Ybarra meldete sich vergangene Nacht auf Twitter zu der Causa zu Wort. Schuld an den Verbindungsproblemen seien, so Ybarra, eine Vielzahl an DDos-Angriffen auf die Overwatch-2-Server. Bei sogenannten „Denial of Service“-Attacken senden Angreifer*innen eine Flut an Anfragen an einen Server. Dieser wird dadurch überlastet. Zugriffe werden nur verzögert verarbeitet oder die Server zur Gänze lahmgelegt.