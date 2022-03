PS5 Pro: Aktuelle Gerüchte zu Leistung und Verkaufsstart

Während die Sony PlayStation 5 immer noch Mangelware ist, machen bereits Gerüchte über die Pro-Version der Konsole die Runde. Im Umlauf gebracht worden sind die durchgesickerten Informationen von RedGaming Tech.

Demnach will Sony den Launch einer überarbeiteten PlayStation 5 Pro bereits gegen Ende 2023 beziehungsweise in 2024 in Angriff nehmen. In Sachen Leistungsfähigkeit werde die Pro-Version das Standardmodell deutlich übertreffen, heißt es.