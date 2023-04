Erschreckend realistischer Polizei-Shooter sorgt für Kritik

Laut dem realtiv neuen französischen Studio hinter dem Game, DRAMA, sei Unrecord eine Mischung aus Firewatch und Ready or Not. Man verkörpert dabei einen Polizisten, der einen verwirrenden Fall lösen muss. Auf der Steam-Seite heißt es, dass das Spiel verschiedene Charaktere und zahlreiche Plot-Twists beinhaltet. Das Spiel wurde laut dem Studio mit Unreal Engine erstellt, eine Grafik-Engine von Epic Games.

Zweifel an der Echtheit der Grafik

Das Spiel wirft aber Fragen auf. Einige andere Entwickler*innen sind sich unsicher, wie das Spiel genau gesteuert wird. Im Trailer scheint es, als würden sich Charakter, Kamera und Waffe separat bewegen.

Obwohl DRAMA schwört, dass es sich dabei um echte Spielszenen in Spielgrafik handelt, vermuten einige Entwickler*innen und User*innen, dass das nicht der Fall ist. Einige bezeichnen es als "Grafik-Demo", um einen Hype um das Game zu erzeugen und Kund*innen zum Vorverkauf des Spiels zu bewegen, der bald starten soll.

Eine Vermutung ist, dass man das Spiel gar nicht selbst steuert, sondern es, ähnlich wie ein Interactive Movie, abläuft und man nur an bestimmten Stellen eine Taste drückt. In dem Trailer wäre das etwa an der Stelle, um das Hindernis zu überspringen oder wenn ein Gegner auftaucht, um diesen zu erschießen. Es sei also kein klassischer First-Person-Shooter, sondern ein Reaktionsspiel, das auf diese sogenannten Quick-Time-Events setzt. Drückt die Spieler*in die entsprechende Taste zu langsam, muss man von vorne beginnen oder das Game geht in einen schlechteren Handlungsstrang über.

Wie das Spiel am Ende tatsächlich konkret aussieht und funktionert, wird sich zeigen.