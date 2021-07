Reddit-Nutzer spielt Pokemon Go in Nordkorea

25.08.2016

Ein Reddit-Nutzer hat sich in Nordkorea auf Pokémon-Jagd begeben - mit technischer Hilfe. Und auch in Südkorea gestaltet sich die Pokémon-Suche wegen Nordkorea schwierig.

Pokémon Go hat sich zu einem weltweiten Phänomen entwickelt, doch in einigen Regionen ist es nach wie vor nicht offiziell verfügbar. Eines jener Länder, in denen es wohl nie offiziell verfügbar sein wird, ist Nordkorea. Die Diktatur in Ostasien galt nie als Technologie-freundlich, doch in den vergangenen Jahren scheint man sich geöffnet zu haben. So bietet Nordkorea mittlerweile eigene Smartphones, Tablets und Betriebssysteme an und bietet rund 2,5 Millionen Nordkoreanern Zugang zum heimischen Mobilfunknetz - Zensur inklusive.

Ein neugieriger Reddit-Nutzer wollte daraufhin herausfinden, ob es auch möglich ist, Pokémon Go in Nordkorea zu spielen. Statt in das Land zu reisen, griff er allerdings auf einen sogenannten GPS-Spoofer zurück. Dieser ermöglicht es, den eigenen Standort vorzutäuschen und so an Orte zu reisen, die nur schwer erreichbar wären. Das machen sich unter anderem Bots zunutze. Bei seiner Reise zum Triumphbogen nach Pjöngjang offenbarte sich allerdings ein ernüchterndes Bild. Die Kartendaten sind zwar verfügbar, allerdings gibt es derzeit weder PokéStops noch Arenen oder Pokémon in Nordkorea.

Schwaches Netz und GPS-Empfang

Daran änderte auch das Einsetzen von Rauch, der Pokémon anlocken soll, nichts. Lediglich die Starter-Pokémon ließen sich beim Anlegen des Accounts fangen, danach war Schluss. Berichte, wonach es eine Arena in der demilitarisierten Zone gibt, konnte der Reddit-Nutzer ebenfalls nicht bestätigen. Diese wurde offenbar bereits entfernt - wohl auch, weil sie nur schwer erreichbar ist und dies gegen Richtlinien für PokéStops und Arenen verstößt, die öffentlich zugänglich sein müssen. Ohnedies wäre das Spielen von Pokémon Go in Nordkorea technisch schwierig. Obwohl 94 Prozent der Bevölkerung theoretisch Zugang zum Mobilfunknetz hätten, deckt das Netz lediglich 14 Prozent Nordkoreas ab. Zudem blockiert Nordkorea GPS-Signale nahe der Grenze - eine Maßnahme, die von Südkorea heftig kritisiert wurde, da auch der zivile Luft- und Schiffverkehr davon betroffen sind.

Südkorea streitet mit Google