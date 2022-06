Sonic Frontiers: Erster Trailer zum Open-World-Spiel

Sega hat einen kurzen Trailer zum neuen Open-World-Spiel Sonic Frontiers veröffentlicht. Das Video gibt einen ersten Einblick auf die offene Spielwelt und zeigt Sonic, wie er unterschiedliche Landschaften wie Blumenwiesen und Ruinen erkundet. Unter anderem sammelt der Igel beim Heruntergleiten von Schienen Ringe oder bekämpft gigantische Roboter.

Auf den ersten Blick erinnert das 3D-Spiel an The Legend of Zelda: Breath oft he Wild. Es soll Ende 2022 für die PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PC verfügbar sein.

Details beim Summer Game Fest

Nähere Details wird Sega auf dem Summer Game Fest kommende Woche öffentlich machen. Was Gamer vom Open-World-Spiel also genau erwarten dürfen, wird erst verkündet.