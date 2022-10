Nach Stadia-Ende: Ubisoft-Spiele auf PC übertragbar

Google hatte diese Woche das Ende von Stadia verkündet. Vor 3 Jahren gestartet, wollte Google den Cloud-Gaming-Markt aufmischen. Am 18. Jänner 2023 ist jetzt Schluss: Die Stadia-Server werden an dem Tag runtergefahren (die futurezone hat berichtet).

Zeitnahe Lösung vor der Schließung

Die Spielefirma Ubisoft kündigte nun an, dass alle Ubisoft-Titel, die über Stadia erworben wurden, für Spielende nicht verloren gehen werden, sondern auf den PC übertragbar sein werden. „Wir arbeiten gerade an einer Lösung, wie wir Stadia-Games über Ubisoft Connect auf den PC bringen können“, heißt es seitens der Spielefirma gegenüber The Verge. Weitere Details wolle man zeitnahe und auf jeden Fall rechtzeitig vor der Schließung von Stadia bekannt geben.

Geld zurück für Stadia Store Spiele

Für Nutzer*innen, die über keinen starken Gaming-PC verfügen und deshalb auf die Stadia-Plattform ausgewichen sind, mögen das allerdings keine guten Nachrichten sein. Sie müssen wahrscheinlich ihre PCs nachrüsten.

Aktuell kann man keine Spiele mehr über den Stadia Store erwerben. Google hat aber angekündigt, alle Software und Games, die über den Stadia Store gekauft worden sind, zu ersetzen. Diese Nutzer*innen bekommen also ihr Geld zurück.