Google dreht Spieledienst Stadia ab

Mit Stadia wollte Google 2019 den Cloud-Gaming-Markt aufmischen. Spiele sollten ohne teure Hardware über das Internet gespielt werden können. 3 Jahre später ist für den Spieledienst Schluss. Am 18. Jänner wird Google die Server herunterfahren, kündigte Stadia-Chef Phil Harrison am Donnerstag in einem Blog-Eintrag an.

Bei Nutzer*innen durchgefallen

Stadia habe nicht genug Zuspruch von Nutzer*innen bekommen, räumte Harrison ein. Ausgaben der Nutzer*innen für Hardware - etwa den hauseigenen Controller - und Spiele oder Zusatzinhalte will Google rückerstatten. Ein Großteil der Rückerstattungen solle bis Mitte Jänner 2023 abgeschlossen sein, schrieb Harrison. Detailfragen zur Rückerstattung beantwortet Google auf einer Help-Seite.