In diesem viralen Steam Game kann man nur auf eine Banane klicken

Mehr als 600.000 gleichzeitige Spieler*innen und damit momentan Platz 4 in den Steam Charts - das Computerspiel " Banana " hört sich nach einem ordentlichen Spaß an. Das Gameplay ist allerdings eher simpel gestrickt. Man kann nämlich ausschließlich auf eine Banane klicken.

Wie NFT, nur ohne entsprechender Technologie

Ganz so einfach ist es allerdings nicht. Wer nämlich auf die Frucht klickt und klickt, kann verschiedene limitierte Bananen-Sticker verdienen. Und diese können wiederum im Steam Marketplace für echtes Geld angeboten werden. Die Angebote reichen von 0,03 Cent bis hin zu 1.400 Dollar - der Bored-Ape-NFT-Hype lässt grüßen. Garantiert ist eine Banane alle 3 Stunden, also maximal 8 Bananen am Tag.