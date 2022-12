Das nächste Tomb Raider kommt von Amazon

Amazons Computerspielesparte ist um ein bekanntes Franchise reicher. Der Onlinehandelsriese sicherte sich die Rechte an den nächsten 3 Teilen von Tomb Raider.

Die Entwicklung der Spiele liegt bei Crystal Dynamics. Das Spielestudio hat bisher die meisten Hauptspiele der Tomb-Raider-Serie entwickelt. Amazon wird nach eigenen Angaben „volle Unterstützung leisten und das weltweite Publishing übernehmen.“

Bisher ist nicht viel zum nächsten Tomb-Raider-Spiel bekannt. Es wird die Unreal Engine 5 nutzen und ist „ein Story-getriebenes Einzelspieler-Abenteuer, das Lara Crofts Geschichte in der Tomb-Raider-Serie fortsetzt.“ Das deutet zumindest darauf hin, dass es eine direkte Fortsetzung zum 2018 erschienenen Spiel „Shadow of the Tomb Raider“ wird. Es soll für mehrere Plattformen erscheinen und befindet sich in einer frühen Entwicklungsphase. Ein Erscheinungsdatum ist noch nicht bekannt.