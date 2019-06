Twitch-Streamer sorgt auf Toilette von Spielemesse für Skandal

Der populäre Twitch-Streamer Guy "Dr DisRespect" Beahm hat seinem Namen alle Ehre gemacht und auf der Spielemesse E3 in Los Angeles für einen Eklat gesorgt. Gemeinsam mit zwei Kameramännern hat er eine Toilette am Messegelände betreten. Die Kameramänner haben dabei durchgehend gefilmt und die Szenen live übertragen. Im Hintergrund waren mehrere Männer zu sehen, die am Urinal standen, unter anderem auch Minderjährige. Daraufhin wurde "Dr DisRespect" vom Messegelände verwiesen und ihm die für den Zutritt erforderliche Badge abgenommen.