Gewalt und Diebstahl: US-Kette stoppt Verkauf von Pokémon-Karten

In den vergangenen Monaten stieg die Nachfragen an Spiel- und Sammelkarten enorm an. Insbesondere ein - auch durch YouTuber geförderter - Hype um wertvolle Pokémon-Karten befeuerte das Geschäft neu. In Live-Streams auf Twitch und YouTube werden die Booster-Packungen mit je 10 zufälligen Karten spektakulär geöffnet. Durch den Hype erzielen sie im Internet Rekordsummen.

Da die Nachfrage wohl zu groß ist, hat die US-Handelskette Target den Verkauf vorübergehend ausgesetzt. Auf einem Schild, heißt es, man wolle so "die Sicherheit unserer Gäste und des Personals" garantieren. Die hohe Nachfrage hatte zu Schlägereien und Diebstahl geführt. Wie IGN berichtet, haben man den Verkauf auch in einigen Filialen von Walmart gestoppt.