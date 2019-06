Videospiele in der Hollywood-Falle

Der aus Matrix und John Wick bekannte Darsteller (der seit kurzem auch in Fortnite vertreten ist) spielt einen Charakter im Science-Fiction-Rollenspiel Cyberpunk 2077, das am 16. April 2020 erscheinen wird. Reeves Auftritt war in einer Flut an Pressekonferenzen, in denen meist nur vom Teleprompter abgelesen wurde, erfrischend authentisch.