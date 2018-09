Das iPhone kann gar nicht zu teuer sein

Es gibt Leute, denen das nicht zu teuer ist – ganz im Gegenteil. Warren Buffett, der selbst in Apple-Aktien investiert hat, meinte zuletzt, dass 1000 Dollar für ein iPhone noch ein viel zu niedriger Preis sei. Denn man müsse den Wert eines Produkts daran messen, welche Bedeutung es im Leben der Menschen hat, und das iPhone begleitet uns durch den gesamten Tag. Nun ist Warren Buffett zugegebenermaßen nicht repräsentativ, da er selbst kein Smartphone hat und auf einem Vermögen von 88,7 Milliarden US-Dollar sitzt. Doch seine Gedanken sind nicht so abwegig: Denn erstens geht es um den Wert, den die Kunden selbst dem Produkt zuschreiben. Und zweitens um den Wert, den andere ihm zuschreiben. Mit anderen Worten: Es geht um Statussymbole.

So hat jüngst eine Studie des National Bureau of Economic Research in den USA ergeben, dass Besitzer eines iPhones mit einer Wahrscheinlichkeit von 69,1 Prozent dem obersten Viertel der Einkommensverteilung angehören, also gemeinhin als „reich“ gelten. Wer also ein hohes Einkommen hat, der zahlt den Preis für das teuerste Smartphone der Welt einfach aus der Portokasse. Andere wiederum sind zwar nicht reich, gönnen sich aber gerne dieses Stück Luxus und Design für einen höheren Preis. Denn immerhin ist es in kaum einer Produktkategorie so leicht, in der obersten Liga mit zu spielen: Zwischen Top-Modell und Mittelklasse ist der Preisunterschied bei Smartphones deutlich kleiner als zum Beispiel zwischen einem Tesla Roadster und einem Kleinwagen.