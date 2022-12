Die Entwicklung verbraucherorientierter künstlicher Intelligenz (KI) lässt sich bis in die 1950er Jahre zurückverfolgen, als der Begriff "künstliche Intelligenz" von dem Computerwissenschaftler John McCarthy geprägt wurde. Doch erst in den 1980er- und 1990er-Jahren kamen mit der Entwicklung persönlicher Assistenten wie dem Macintosh Assistant von Apple und dem Office Assistant von Microsoft erste KI-Systeme für Verbraucher*innen auf den Markt.

Diese und viele andere Services haben das Potenzial, die Art und Weise, wie Maschinen mit der Welt interagieren, zu revolutionieren, und werden eine breite Palette neuer Anwendungen und Funktionen ermöglichen. Erwartet im Jahr 2023 massive Risikokapitalinvestitionen und eine Fülle neuer KI-Produkte und -Services, die der Kundschaft zum Testen zur Verfügung stehen. Viel Spaß mit all diesen Produkten, solange sie noch kostenlos sind, denn das wird nicht lange so bleiben.

Seitdem hat sich die Entwicklung von KI in rasantem Tempo fortgesetzt und zur Verbreitung von KI-gestützten Produkten und Dienstleistungen in einer Vielzahl von Sektoren geführt, darunter das Gesundheitswesen, das Finanzwesen und das Transportwesen.

FTX ist bankrott und hat Milliarden mitgenommen. Der Wert der meisten NFTs ist im Keller. Molly White (aka @web3isgreat ) schätzt, dass über 12 Milliarden Dollar durch Gaunerei und Betrug im Web3 verloren gegangen sind. Ist 2023 das Jahr, in dem die Talsohle erreicht ist, oder feiern die HODLer ein Comeback? Ich bin mir nicht sicher, aber ich würde empfehlen, sich in der Zwischenzeit mit der Definition von " Rugpull " vertraut zu machen.

Fragt ihr euch: "Will ich wirklich das neue iPhone 14 Pro für fast 2.000 € kaufen? Kann ich es mir leisten? Und ist es gut für die Umwelt? Oder wäre ein iPhone 13 Pro Max für 1.000 Euro die bessere Wahl?” Der einzige "Haken" ist, dass es gebraucht ist, was aber weder euch noch euren Freund*innen auffallen würde. Oder was, wenn es für eure Schulkinder ist? Dann vielleicht?

Nebenjobs liegen im Trend, weil sie es den Menschen ermöglicht, ihren Leidenschaften und Interessen nachzugehen und gleichzeitig ein regelmäßiges Einkommen zu erzielen. Nebenjobs bieten die Möglichkeit, selbst zu bestimmen und mehr Kontrolle über Arbeitszeiten und Karrierewege zu haben. Laut einer aktuellen McKinsey-Umfrage haben 25 Prozent der Generation Z einen Nebenjob, und viele Menschen verwandeln ihre Nebenjobs im Laufe der Zeit in erfolgreiche Unternehmen. Habt ihr eine Nebenbeschäftigung? Zieht ihr es im Jahr 2023 in Betracht?

Österreich hat eine starke Geschichte in der Entwicklung des Recommerce-Sektors: Willhaben ist eine der erfolgreichsten digitalen Plattformen Österreichs und kann als Pionier in diesem Bereich angesehen werden. Ähnlich wie Ebay ermöglicht die Plattform den An- und Verkauf von gebrauchten oder wiederaufbereiteten Waren. Gleiches gilt für Shpock , das 2012 in Österreich gegründet und 2021 von der Vorarlberger Russmedia übernommen wurde. Eines der jüngsten Beispiele für Recommerce in Österreich ist Refurbed , gegründet von Jürgen Riedl, Kilian Kaminski und Peter Windischhofer im Jahr 2017. Sie haben fast 70 Millionen Euro Funding aufgestellt, und ich erwarte, dass sie 2023 ein sehr erfolgreiches Jahr haben werden.

Was kommt als Nächstes? Kleidung, auch bekannt als Secondhand-Mode. Die Menschen kaufen schon seit einiger Zeit gebrauchte Kleidung, aber dieser Trend wird im Jahr 2023 die Größe XL erreichen. Derzeit macht der Wiederverkaufsmarkt nur 3 bis 5 Prozent des gesamten Bekleidungs-, Schuh- und Accessoire-Sektors aus. Die Boston Consulting Group geht allerdings davon aus, dass Secondhand-Mode im Laufe der Zeit 40 Prozent des Weltmarktes ausmachen könnte.

Habt ihr schon einmal Secondhand-Mode gekauft? Humana gibt es schon eine Weile, aber habt ihr schon von Babäm! in Wien oder Dogdays of Summer aus Graz gehört? Burggasse 24 ist ein Vintage-Laden mit einem urigen Wohnzimmercafé, in dem Frühstück sowie warme und kalte Getränke serviert werden. Ist alt das neue Schwarz? Zumindest "Das Neue Schwarz" in 1010 Wien findet das.

Social Media Roundup

Hier ist eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Akteure:

TikTok wird sein bisher größtes Jahr erleben, aber es besteht die Gefahr einer "Kurzform-Müdigkeit". Österreicher*innen unter 30 Jahren haben TikTok als ihr neues Zuhause angenommen, aber (mit Ausnahme einiger weniger bemerkenswerter Entscheidungen) haben die meisten österreichischen Unternehmen das massive Wachstum dieser unglaublich ansprechenden Plattform verschlafen. Das sollte niemanden überraschen. Aber mit der explosionsartigen Zunahme der Nutzung steigt auch das Risiko, dass die Menschen (vor allem die Early Adopter) eine "Kurzform-Müdigkeit" entwickeln. Wir werden das genau beobachten.

Twitter wird ein einziges Chaos sein, bis Elon Musk als CEO zurücktritt, aber irgendetwas sagt mir, dass auch das nicht viel helfen wird. In der Zwischenzeit werden die neuen "Konkurrenten" wie Mastadon und Post.news die Aufmerksamkeit und die Vorstellungskraft der Verbraucher*innen nicht gewinnen.

Facebook wird weiter an Relevanz verlieren, aber Werbetreibende werden dort immer noch einfacher, billiger und effektiver Werbung für Mama und Papa machen können, als anderswo.

Instagram wird öfter mit dem Algorithmus spielen, als sie sollten, und sie werden Reels weiterhin so stark wie möglich pushen, um mit TikTok zu konkurrieren. Das wird nicht (gut) funktionieren, aber mit über einer Milliarde monatlich aktiver Nutzer*innen ist es immer noch das Zuhause für Ästhetik und Design im Internet.

BeReal war unser Favorit für den Durchbruch im Jahr 2020, aber nach dem großen Erfolg in den vergangenen 2 Jahren sehen wir für 2023 einige Herausforderungen. Die Nutzung ist rund um den Globus unterschiedlich (mancherorts sind 95 Prozent der User*innen weiblich, in manchen Regionen sind sie viel jünger als in anderen usw.), und das wird es ihnen erschweren, sich zu konzentrieren. Gerüchten zufolge wird darüber nachgedacht, die derzeit kostenlose App um kostenpflichtige Features zu erweitern. Das wird definitiv nicht funktionieren. Und je mehr Freund*innen die App nutzen, desto mehr wird sie zum "Zeitfresser". BeReal wird entweder im Jahr 2023 aufgekauft werden, oder ein Nachahmer von einem der großen Netzwerke wird beginnen, es zu vernichten.

LinkedIn wird im Jahr 2023 20 Jahre alt! Alles Gute zum Workaversary! Die Plattform sollte von den zunehmenden Diskussionen über die Zukunft der Arbeit profitieren. Aber wird sie das? Wenn sich die Wirtschaft weiter anspannt, wird LinkedIn seinen Platz als Anlaufstelle für Jobsuchende noch weiter ausbauen.

Snap hat keine Zukunft. Hatte es auch nie. Aber keine Sorge: Es wird im Jahr 2023 nicht verschwinden.

Discord wird ein Mega-2023 haben, angeheizt durch Spiele und andere Integrationen wie Midjourney.

YouTube ist der profitabelste Ort für Creators, und deshalb wird es auch der Ort bleiben, an dem Creators wirklich sein wollen. Das wird weiterhin kreative und originelle Inhalte und die anhaltende große Beliebtheit von YouTube fördern. Das Unternehmen kündigte außerdem eine große Investition in Shorts an, da es weiß, dass es mit TikTok hart konkurrieren muss. Und für den Fall, dass die Menschen wirklich anfangen, sich an Kurzform-Inhalten zu satt zu sehen, ist YouTube de facto die Heimat für Langform-Inhalte.