Querdenker ist nicht gleich Querdenker

All das sind völlig unterschiedliche Sichtweisen, die sich logisch nicht vereinen lassen. Trotzdem werden all diese Leute manchmal leichtfertig mit einem Begriff wie „Klimawandelleugner*in“ oder „Wissenschaftsgegner*in“ zusammengefasst.

Ja, die Wissenschaft hat ein Vertrauensproblem. Es gibt Gruppen, die der wissenschaftlichen Methode skeptisch gegenüberstehen, und das ist gefährlich. Aber diese Gruppen sind in sich völlig zersplittert und uneinheitlich. Man findet dort ganz unterschiedliche Leute – von kritischen Geistern, die manchmal echtes Fehlverhalten in der Wissenschaft aufdecken, bis hin zu demagogischen Lügner*innen. Man sollte nicht so tun, als wären sie alle gleich.

Ähnliches haben wir auch während der COVID-Pandemie erlebt: Auch da gab es ein weites Spektrum ungewöhnlicher Sichtweisen: Radikale Virenleugner, mit wilden Verschwörungstheorien über die „wahre Ursache von COVID“, militante Impfgegner*innen, die jede Form von Impfung ablehnen – aber auch Leute, die wissenschaftliche Fakten ernst nehmen, aber unorthodoxe Meinungen über die Herkunft des Virus vertreten. Oder Leute, denen die Gefahr klar war, die sich aber trotzdem viel weniger gesetzliche Einschränkungen gewünscht hätten.

Teilweise sind die Unterschiede zwischen diesen Gruppen untereinander viel größer als der Unterschied zwischen ihnen und der Mainstream-Meinung der Wissenschaft. Trotzdem werden sie manchmal kollektiv als „Corona-Querdenker*innen“ zusammengefasst, als wären sie eine homogene Gruppe. Das ist teilweise vielleicht eine unfaire Zuordnung – teilweise ist diese Zuordnung aber auch selbstgewählt: Wer mit Extremist*innen auf Demos marschiert, darf sich natürlich nicht wundern, mit Extremist*innen in einen Topf geworfen zu werden.

Unterschiedliche Gruppen brauchen unterschiedliche Antworten

Trotzdem sollten wir hier stärker differenzieren. Wenn man so tut, als wären diese Strömungen alle gleich, stößt man einerseits Leute von der Wissenschaft weg, die eigentlich an einer rationalen Diskussion durchaus interessiert werden. Und andererseits verleiht man radikalen Strömungen viel zu viel Macht, wenn man sie gemeinsam mit gemäßigteren Leuten gedanklich zu einem großen Block zusammenfügt. Dann sieht dieser Block plötzlich aus wie ein ernstzunehmendes Gegengewicht zur Wissenschaft.

In Wahrheit haben wir es mit höchst unterschiedlichen Leuten zu tun: Mit Leuten, die durchaus berechtigte Einwände bringen, denen man tatsächlich wissenschaftlich nachgehen soll. Mit Leuten, die verständliche Sorgen haben und mehr Information brauchen. Aber eben auch mit Leuten, die Fakten mutwillig verdrehen, Falschmeldungen verbreiten und den Diskurs zerstören wollen. Für diese unterschiedlichen Gruppen braucht man unterschiedliche Antworten.

Die wissenschaftsorientierte Seite beschädigt sich also selbst, wenn sie so tut, als stünde ihr eine geschlossene Front von Fake-News-Fans gegenüber. So einfach ist die Welt nicht. Es mag emotional verlockend sein, sich selbst als einsame Stimme der Vernunft gegen eine irrationale Übermacht zu inszenieren. Aber Probleme löst man so nicht. Man muss genau zuhören und gezielt überlegen: Wer möchte hier sachorientiert diskutieren und wer nicht? Wer könnte von gut aufbereiteten Fakten profitieren? Und wer ist einfach nur ein boshafter Internet-Troll, an den man seine Zeit lieber nicht verschwenden sollte?