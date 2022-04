Austria’s Top Digital Re-Start: Tickets fürs Finalevent gewinnen

17:30 Einlass / Get together

Tickets zu gewinnen

Wer beim Finale am 26. April ab 17:30 im A1 Headquarter, Lassallestraße 9, 1020 Wien dabei sein möchte, kann Tickets gewinnen. Dazu bitte eine E-Mail mit Betreff "Finale Austria’s Top Digital Re-Start" an redaktion@futurezone.at senden. Einsendeschluss ist der 24. April, die Gewinner*innen bekommen jeweils 2 Tickets für die Veranstaltung.

Die Gewinner*innen werden schriftlich verständigt, Namen und E-Mail-Adressen werden zu Organisationszwecken an A1 weitergegeben. der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Vor Ort treten die am 26. April 2022 geltenden gesetzlichen Vorgaben für Indoor-Veranstaltungen in Kraft. Bitte haltet den entsprechenden Nachweis bereit und weist ihn am Event-Tag vor. Bei Fragen wendet euch bitte an events@A1.at.

Alle Community-Aktionen im Überblick findest du hier.