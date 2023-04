Gigaset GX6 PRO Smartphone und Wireless Fast Charger gewinnen

Das Gigaset GX6 PRO verbindet edlen Look und robustes Design mit ultraschnellem 5G. Das Smartphone ist getestet nach Militärstandard MIL-STD-810H, ist staub- und wasserdicht und eignet sich so perfekt für einen anspruchsvollen Arbeitsalltag, denn das Gehäuse lässt sich mit Wasser, Seife, Alkohol oder Desinfektionsmitteln reinigen.

Der 5000 mAh große Wechsel-Akku unterstützt superschnelles Laden bis zu 30 W und kabelloses Schnellladen bis zu 15 W. In rund 60 Minuten ist der Akku wieder bis zu 90 Prozent aufgeladen. Mit 5G, USB 3.0, Wi-Fi 6, NFC und Bluetooth 5.2 erfüllt das Gigaset GX6 PRO auch anspruchsvolle Anforderungen an Konnektivität. Der Fingerabdrucksensor sitzt seitlich am Gehäuse im Ein- und Ausschalter, die programmierbare physische Funktionstaste erleichtert den Zugriff auf bestimmte Funktionen oder Apps.