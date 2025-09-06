Mitmachen und Google Pixel 9 gewinnen

Das Google Pixel 9 erleichtert dir dank Gemini den Alltag und lässt dich Neues ausprobieren! Egal ob, du Brainstormen willst, Hilfe bei einem komplexen Thema benötigst oder dich auf einen wichtigen Moment vorbereiten möchtest: Gemini Live ist immer für dich da und gibt dir Antworten in Echtzeit.



Der Akku des Pixel 9 hält mehr als 24 Stunden und bei Verwendung des Extrem-Energiesparmodus direkt nach dem Aufladen bis zu 100 Stunden. In etwa 30 Minuten ist er zu 55 % aufgeladen.