Mitmachen und Google Pixel 9 gewinnen
Das Google Pixel 9 erleichtert dir dank Gemini den Alltag und lässt dich Neues ausprobieren! Egal ob, du Brainstormen willst, Hilfe bei einem komplexen Thema benötigst oder dich auf einen wichtigen Moment vorbereiten möchtest: Gemini Live ist immer für dich da und gibt dir Antworten in Echtzeit.
Der Akku des Pixel 9 hält mehr als 24 Stunden und bei Verwendung des Extrem-Energiesparmodus direkt nach dem Aufladen bis zu 100 Stunden. In etwa 30 Minuten ist er zu 55 % aufgeladen.
Außerdem sendet dir dein Pixel Katastrophenwarnungen wie Überflutungen, Stürme oder Brände und hält dich immer über die aktuelle Lage auf dem Laufenden, damit du dich rechtzeitig in Sicherheit bringen kannst.
Wir haben das Smartphone bereits getestet. Alle Details dazu findet ihr hier.
Mitmachen
Wir vergeben gemeinsam mit Google Pixel 9 unter allen, die unsere Beiträge auf Instagram oder Facebook bis 10. September, 10 Uhr kommentieren.
Es gelten die Teilnahmebedingungen für Community-Aktionen.
Der Gewinner wird schriftlich verständigt, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Alle Leser-Aktionen im Überblick findest du hier.
