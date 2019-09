"Die ÖVP hat nicht verstanden, wie das Internet funktioniert"

Digitale Betriebsstätte

Ein weiteres Thema bei der netzpolitischen Diskussionveranstaltung war die Besteuerung der Internet-Riesen. Hier sprachen sich SPÖ, NEOS und Grüne für das Konzept einer “digitalen Betriebsstätte” aus. Damit sollen unternehmerische Umsätze und Gewinne in einem Land erfasst warden, in dem Unternehmen zwar keine feste Geschäftseinrichtung haben, aber Umsätze durch eine digitale Präsenz erwirtschaftet werden. Hanger von der ÖVP will dieses Konzept zwar nicht ausschließen, verweist aber darauf, dass dies auch die deutsche Autoindustrie träfe und es zu Strafzöllen für Europa durch die USA führen könne. “Das sind schwierige, politische Fragen, die auf globaler Ebene zu klären sind”, sagt Hanger. “Handelskriege sind nicht wohlstandsfördernd und das wollen wir alle nicht”, ergänzt der ÖVP-Politiker.

Zur österreichischen Lösung der “Digitalsteuer”, sagt der ÖVP-Politiker, dass es sich dabei lediglich um eine Digitalisierung der Werbeabgabe, also einen Ausgleich zwischen analog und digital handle.

Auch bei der “digitalen Ausweispflicht”, also einer Registrierungspflicht für Forennutzer, die die türkis-blaue Regierung auf Schiene brachte, war man sich am Podium nicht einig. “Natürlich wird man als Politiker beschimpft. Wenn es anonym ist, geht es bei mir beim einen Ohr rein und bei anderen wieder raus. Wenn das mit Klarnamen passiert, hat es für mich mehr Gewicht und meistens drohe ich der Person dann, sie zu verklagen”, so der ÖVP-Nationalratsabgeordnete.