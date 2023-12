Digital-Gesetz der EU betrifft auch 3 bekannte Porno-Seiten

Das neue Digitalgesetz der EU (Digital Service Act) betrifft riesige Plattformen im Internet ("Very Large Online Platforms" - kurz VLOPs). Dazu gehören etwa Social Media wie Facebook, X oder TikTok. Aber auch Pornoplattformen sollen künftig aufgrund ihrer Größe unter das EU-Gesetz fallen, wie die EU-Kommission am Mittwoch in einer Pressemitteilung verkündete. Konkret geht es um Pornhub, Stripchat und XVideos.

Diese 3 Porno-Seiten würden aufgrund von Nutzer*innen-Zahlen, die im Monat 45 Millionen überschreiten, auch zu den „VLOPs“ zählen, befand die EU-Kommission.