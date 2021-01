Google droht mit Abschaltung der Suchmaschine in Australien

Aufgrund eines neuen Gesetzes erwägt Google den Rückzug aus Australien.

Google muss sich einmal mehr dafür verantworten, wie es mit Inhalten von journalistischen Unternehmen umgeht. Ein Gesetzesvorschlag hat jetzt dafür gesorgt, dass Google droht, seine Suchmaschine für einen ganzen Kontinent abzuschalten. Das neue Gesetz in Australien würde, wenn es so beschlossen wird, große Digitalpattformen zu Verhandlungen mit Medien zwingen. Kommt es dabei nicht zu einer Einigung über Lizenzgebühren, wird ein Schlichter eingesetzt, der die Gebühren festlegt. Weigern sich die Betreiber der Plattformen, drohen Strafen in Millionenhöhe.

Google will abschalten Am Freitag wurden Google und Facebook, die 2 US-Konzerne, die von diesem Gesetz am meisten betroffen wären, vor dem australischen Senat befragt. Google sagte, dass man die Suchmaschine in Australien abschalten werde, wenn das Gesetz in dieser Form kommt. Facebook würde unterbinden, dass Medien ihre Nachrichtenbeiträge teilen. Auch Nutzer dürften dann keine Beiträge von Fernsehsendern, Zeitungen oder anderen journalistischen Medien mehr auf Facebook teilen. In Australien nutzen monatlich 19 Millionen Menschen Google und 17 Millionen Facebook. Man habe keine Wahl Google begründete den radikalen Schritt damit, dass das neue Gesetz „die fundamentale Funktion“ einer Suchmaschine stören würde. Außerdem sei das finanzielle Risiko so groß, dass man keine Wahl habe, außer den Betrieb in einzustellen. Premierminister Scott Morrison entgegnete, man lasse sich in Australien nicht drohen.

Google soll für diese Ansicht Lizenzgebühren zahlen © Google