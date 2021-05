Termin für Grünen Pass wackelt wegen Sicherheitsbedenken

In Österreich wollte man den Grünen Pass am 4. Juni einführen. Der Termin wackelt laut den zuständigen IT-Fachkräften.

In Österreich sollte der digitale "Grüne Pass" ab 4. Juni zum Nachweis der 3G-Regel (geimpft, getestet oder genesen) für Gastro, Hotels, Kultur, Sport, etc. eingesetzt werden. Damit können Bürger*innen ihren Status digital per QR-Code nachweisen. Doch die Einführung könnte sich jetzt verzögern. Das liegt allerdings weniger an den Datenschutzbedenken, die unter anderem die Bürgerrechtsorganisation epicenter.works an dem dazugehörigen Gesetzestext geäußert hatte, sondern vielmehr an der technischen Umsetzung.

"Termin ist nicht zu halten"

Dafür sind die IT-Dienstleister der Österreichische Sozialversicherung zuständig. Der Geschäftsführer der IT-Services der Sozialversicherung hat sich in einem Schreiben folgendermaßen dazu geäußerst: "Durch die Politik wurde der Wunsch eines Go-live am 4. Juni 2021 vorgegeben. Aus technischer Sicht ist dieser Starttermin mutmaßlich nicht zu halten." Als Erster hat "Der Standard" über dieses Schreiben berichtet.

In dem Schreiben wird darüber berichtet, dass die in Österreich geplante Lösung "den EU-Vorgaben möglicherweise widerspricht". Stattdessen gebe es datenschutzrechtliche und sicherheitsrelevante Bedenken. "Wir warnen deshalb schon jetzt und gehen nicht davon aus, dass die Probleme bis Anfang Juni ausgeräumt werden können", heißt es in dem Schreiben.