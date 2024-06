Klage gegen Temu: App ist "gefährliche Malware"

Chinesische Shopping-App wird in den USA geklagt, weil sie ohne Verkauf von Kundendaten angeblich schon pleite wäre.

Mit billigen Produkten aus China hat die Shopping-App Temu weltweit großen Erfolg. Bedenken zu Geschäftspraktiken und Cybersicherheit gibt es aber schon länger. Nun wird PDD Holdings, das Betreiberunternehmen hinter Temu, in den USA geklagt, wie Ars Technica berichtet. Der Staatsanwalt des Bundesstaates Arkansas, Tim Griffin, bezeichnet Temu in der Klage als "gefährliche Schadsoftware", die verschleiert große Mengen an Daten von Nutzerinnen und Nutzern zu Geld mache.

➤ Mehr lesen: 10 Tipps: Darauf solltet ihr achten, wenn ihr bei Temu bestellt

Vorgänge in anderen Shopping-Apps tracken

In seiner Klage stützt sich Griffin auf einen Bericht von Grizzly Research, einer Firma, die sich auf die genaue Analyse von börsennotierten Unternehmen spezialisiert hat. Die Temu-App wird darin bezichtigt, ein hinterhältiges Design aufzuweisen, das darauf ausgelegt sei, umfassenden Zugriff auf Smartphone-Kamera, Ortsdaten, Kontakte, Textnachrichten, Dokumente und andere Apps zu erlangen. Der App sei es etwa möglich, Vorgänge in anderen Shopping-Apps zu verfolgen.

➤ Mehr lesen: Online-Händler Temu gerät in der EU unter Bedrängnis