So will Meta euch jetzt zum Facebook- und Instagram-Abo bringen

So kam es zum werbefreien Abo

Die „sich ändernden Gesetze“ existieren eigentlich schon seit Jahren. Nur konnte sich die Bürgerrechtsorganisation noyb.eu, die seit der Novelle der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) dafür kämpft, dass sich Meta an europäische Gesetze hält, endlich gerichtlich durchsetzen. Der europäische Datenschutzausschuss (EDSA) erklärte Metas „Umgehung der Einwilligung“ zur Datennutzung für illegal. Meta wurde jedenfalls von den Behörden dazu gezwungen, aktiv zu werden. Andernfalls drohen dem Konzern Strafen, oder sogar ein Verbot der Plattformen Facebook und Instagram innerhalb der EU.

Laut einem dazugehörigen EuGH-Urteil darf Meta „wenn nötig gegen eine angemessene Gebühr“ eine Alternative zu Werbeanzeigen anbieten. Genau auf diesen Paragrafen beruft sich Meta nun bei der Einführung des Abo-Modells.

Abo-Modell von rund 160 Euro angemessen?

Der Datenschutzaktivist und Gründer von noyb.eu, Max Schrems, glaubt aber nicht, dass das Abo-Modell, so wie Meta es gerade einführt, halten wird: „Der EuGH hat gesagt, dass die Alternative zu Werbeanzeigen 'notwendig' und die Gebühr 'angemessen' sein muss. Ich glaube nicht, dass sie damit rund 160 Euro pro Jahr im Sinn hatten. Wir werden uns klar gegen einen solchen Ansatz wehren.“

Auch der Hamburger Datenschutzbeauftragte, Thomas Fuchs, meint dazu, es sei aktuell offen, ob das Meta-Angebot rechtskonform sei. Die irische Datenschutzbehörde müsse die Angelegenheit rechtlich bewerten, heißt es dazu in einem Bericht von heise.de.

Medienhäuser als Vorreiter von Pay-or-Okay

Tatsächlich gibt es ähnliche Abo-Modelle bereits im Medienbereich. Das erste europäische Medium, das so einen „Pay or Okay“-Ansatz einführte, war Der Standard. Dem Modell wurde damals seitens der Behörden rechtlich zugestimmt, um journalistische Websites zu unterstützen. „Die Regulierungsbehörden haben ,Pay or Okay'-Modelle einst zugelassen, um den Journalismus in Zeiten zu unterstützen, in denen Werbeeinnahmen von Google, Meta und Co. aufgesaugt wurden. Jetzt wird dieses Schlupfloch von Big Tech genutzt“, sagt Schrems.

Was bedeutet dies nun für die Nutzer*innen? Sie haben aktuell keine andere Wahl, außer „kostenfrei verwenden“ (mit Werbung) oder „Abo abschließen“ (ohne Werbung) zuzustimmen - und darauf zu warten, bis die Behörden klären, ob das Modell in Europa zulässig und die Gebühr angemessen ist.