Warum A1 die Sperre von Russia Today im Internet noch nicht umsetzt

Der Telekom-Anbieter A1 setzt die Sperren im Internet, anders als beim TV-Auftritt, aber derzeit noch nicht um. „Wir wehren uns nicht gegen die Sperre, nur wollen wir nicht beurteilen, was genau zu sperren ist“, heißt es seitens eines A1-Sprechers auf futurezone-Anfrage. Es sei „gesetzlich noch nicht klar definiert, wer einen solchen Auftrag gibt.“ Zur Erklärung: Von RT gibt es verschiedene Domains wie etwa rt.com oder de.rt.com. Bisher gibt es aber keine Sperrliste und laut dem Verband der heimischen Internetanbieter ISPA könnte das auch so bleiben. „Für die Branche war es überraschend, dass keine Behörde beauftragt wurde, wenigstens eine solche Liste zu erstellen und zu veröffentlichen. Damit entzieht sich die Politik elegant der Frage, ob eine Sperrinfrastuktur aufgebaut werden muss“, sagt ISPA-Präsident Harald Kapper zur futurezone.

Der russische Staatssender RT ist in Österreich schon seit mehreren Wochen nicht mehr im TV zu finden. A1, Drei und Magenta haben diesen bereits aus ihren TV-Sendepaketen gestrichen. Das beruht auf einer EU-Verordnung, die im Zuge der Sanktionen Russlands beschlossen wurde. Die EU hat Putins TV-Sender als Instrument der Kriegsführung und Desinformation eingestuft und verbannt. Doch neben dem TV-Angebot via Kabel, Satellit oder IP-TV sind auch Internet Service Provider dazu aufgefordert, audiovisuelle Inhaltsangbote von RT und Sputnik im Netz zu sperren. Das betrifft alle Anbieter im ganzen Land, also rund 400 .

Doch auch diese beiden Anbieter orten Probleme. „Es geht aus der Verordnung nicht klar hervor, wie die Sperren zu setzen sind“, so ein Drei-Sprecher. Provider können entweder die Einträge der betroffenen Seiten aus den Domain-Name-Servern (DNS) löschen, oder den Zugang zu den entsprechenden IP-Adressen direkt sperren. Sowohl Magenta als auch Drei haben den ersten Weg gewählt. Bei Magenta gab man die Auskunft, dass dies „nach Rücksprache mit dem Regulator“ so erfolgt sei.

Hohe Strafen möglich, wenn wer nicht agiert

Anbieter, die RT-Inhalte weiterhin zugänglich machen, werden aber demnächst mit einer Strafe von 50.000 Euro bedroht. Eine entsprechende Gesetzesnovelle passierte vergangene Woche den Nationalrat. Auch hier gab es keine weitere Festlegung zur technischen Umsetzung. „Jetzt muss jeder der rund 400 Internetanbieter in Österreich nach eigener Einschätzung entscheiden, welche Seiten zu sperren sein könnten. Damit fühlen sich alle Betriebe wie bei einer Verkehrskontrolle, bei der allerdings erst im Nachhinein die Höchstgeschwindigkeit verraten wird“, vergleicht Kapper.

A1 hat vor, die Sperre sofort umzusetzen, wenn behördlich abgesegnete Sperrlisten vorliegen, heißt es. Nach Inkrafttreten der Gesetzesnovelle sind in Österreich dann gleich 2 Behörden zuständig. Der KommAustria wurde die Zuständigkeit zur Durchsetzung der EU-Verordnung übertragen, während die Telekom-Control-Kommission (TKK) über Verstöße gegen die Netzneutralität entscheidet.

Eine Verletzung der Netzneutralität sieht Kapper in den Netzsperren allerdings nicht. „Ein hoheitlicher Akt, also ein Gesetz oder ein Gericht, kann einem Internetanbieter eine Sperre anordnen und damit wird automatisch nicht gegen die Netzneutralität verstoßen“, so der ISPA-Präsident. Das sieht auch das oberste Gremium europäischer Regulierungsstellen für elektronische Kommunikation (BEREC) so und hat dies an alle Regulierungsbehörden ausgeschickt.

Gefahr für Meinungsfreiheit

Aus der Sicht des ISPA-Präsidenten ist das Wirrwarr um die fehlenden Details in Punkto welche Seiten genau gesperrt werden müssen und welche Sperren umgesetzt werden aber nicht nur für die Anbieter selbst ärgerlich, sondern birgt auch Gefahren für die Demokratie. „Wenn die Politik schon meint, Grundrechte einschränken zu müssen, sollte sie dafür auch geeignete Instanzen nominieren, und nicht private Unternehmen dafür einspannen“, so der ISPA-Präsident.

Auch die Bürgerrechtsorganisation EDri sieht die Meinungs- und Informationsfreiheit bedroht und fürchtet, dass damit künftig Zensurmaßnahmen legitimiert werden könnten. Man hätte sich gewunschen, dass ein derartiger Bann eines Mediums zumindest auch vom EU-Parlament abgesegnet werden hätte müssen. Provider dürfen jedoch auf gar keinen Fall gezwungen werden alle Inhalte überwachen zu müssen, die über ihre Kanäle verbreitet werden, so EDri.