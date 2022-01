Lücke in österreich-testet.at gefunden: Entdecker wird gefeuert

Der Webentwickler Gökhan S. hat bei der Plattform Österreich testet eine Sicherheitslücke entdeckt: Jede Apotheke, die bei österreich-testet.at teilnimmt, konnte die Daten von allen Corona-Tests in ganz Österreich über die reguläre Programmierschnittstelle der Website abrufen.



Betroffene Datensätze waren: Name, Adresse, Sozialversicherungsnummer, Telefonnummer, E-Mail sowie das Corona-Testergebnis. Betroffene Menschen: Potentiell hundertausende Personen in ganz Österreich, die sich in den vergangenen 7 Tagen über österreich-testet.at zu einem Corona-Test angemeldet haben. Das berichtet epicenter.works. Die Bürgerrechtsorganisation hat sich die Sicherheitslücke zusammen mit dem Team von ORF konkret näher angesehen.



„Die Plattform österreich-testet.at funktionierte so wie ein Bankomat, bei dem man zwar eine Bankomatkarte und einen PIN-Code braucht, aber dann Geld von beliebigen Konten abheben könnte“, erklärt Thomas Lohninger, Geschäftsführer von epicenter.works. Die Lücke sei „by design“, so Lohninger zur futurezone. Frei nach dem Motto: „Das sind vertrauenswürdige Gesundheitsdienstleister, die werden schon nichts Böses mit den Daten machen.“