Technische Probleme bei Volksbegehren behoben

Am Montag und Dienstag kam es wieder einmal zu Problemen mit der Handysignatur, aber auch in Gemeindeämter.

Drei Volksbegehren zu den Themen Ethikunterricht in Schulen, Tierschutz und Impf-Freiheit können derzeit in Behörden, aber auch per Handysignatur online unterschrieben werden. Und wie auch schon in der Vergangenheit beim Frauenvolksbegehren oder Anti-Rauchen-Volksbegehren kam es einmal mehr zu technischen Problemen beim Eintragen.

Online und bei Behörden

Sowohl vor Ort bei Behörden, als auch über den digitalen Zugriff per Handysignatur, kam es laut den Organisatoren wiederholt zu Ausfällen. Auch am Dienstagvormittag bekam man auf der Seite des Innenministeriums eine Fehlermeldung. Am Nachmittag scheinen die Server wieder zu funktionieren, wie sich auch die futurezone selbst überzeugen konnte. Wer als über eine Handysignatur verfügt, kann die Volksbegehren online unterschreiben.