Warum Wikipedia am 21. März den ganzen Tag abgeschaltet wird

Warum die Wikipedia dagegen ist

Ende März wird das EU-Parlament noch einmal über die gesamte EU-Urheberrechtsreform abstimmen. Darin enthalten sind jedoch auch Maßnahmen, die Provider ergreifen müssen, wenn sie usergenerierte Inhalte wie Bilder, Texte, Fotos oder Musik auf ihren Websites zu lassen. „Selbst kleinste Unternehmen müssten fehleranfällige und technisch unausgereifte Uploadfilter für sämtliche Inhalte einsetzen und für und für minimale Textausschnitte aus Presseerzeugnissen Lizenzen erwerben, um das sogenannte Leistungsschutzrecht für Presseverleger einzuhalten. Dies könnte die Meinungs-, Kunst- und Pressefreiheit deutlich beeinträchtigen“, schreibt Wikipedia.

Neben der Kampagne pledge2019.eu ruft an dem Tag auch die deutschsprachige Wikipedia dazu auf, EU-Abgeordnete zu kontaktieren und über diese über ihre Haltung zur geplanten Reform zu informieren. Zudem verweist die Wikipedia auf europaweite Demonstrationen, die am 23. März 2019 geplant sind - auch in Wien.