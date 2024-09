10 praktische Gadgets für den Schulanfang

Vom Etiketten-Drucker bis zum tragbaren Zweit-Monitor: Diese Geräte erleichtern den Schulalltag.

Im Osten Österreichs ging es am Montag wieder los mit der Schule. Schüler im Westen und Studierende haben noch ein bisschen mehr Zeit, um sich geistig für das neue Semester zu rüsten. Rüsten kann man sich auch mit technischen Geräten und Gadgets, die den Schul- und Unialltag erleichtern. Die futurezone hat die besten Gadgets dafür herausgesucht. Die etwas andere Papierklammer Dieses Gadget gehört in die Kategorie: „Wenn ich gewusst hätte, dass es sowas gibt, hätte ich schon längst eines.“ Den Kensington FlexClip (13 Euro bei Amazon) klippt sich an einer Seite auf den Bildschirm. Auf der anderen klemmt man die handschriftlichen Notizen oder die ausgedruckte Aufgabenstellung an.

Kensington FlexClip © Kensington

So hat man den Papierwisch beim Arbeiten am Notebook immer auf Augenhöhe und muss nicht ständig auf den Tisch runterschauen. ➤ Mehr lesen: HP Elite x360 1040 G10 im Test: Notebook zum Arbeiten, nicht zum Angeben Sichtschutzfolie Schreibt der Sitznachbar immer ab? Oder soll die Lehrerin beim Vorbeigehen nicht sofort sehen, was man gerade am Notebook macht? In beiden Fällen kann man eine Sichtschutzfolie für das Notebook verwenden (ab 20 Euro auf Amazon). Diese begrenzen den Winkel, aus dem man auf den Bildschirm schielen kann. Die üblichen Versionen werden mit doppelseitigem Klebeband am Bildschirmrand befestigt. Mittlerweile gibt es auch Varianten, die magnetisch am Rand halten und so schnell angebracht und wieder entfernt werden können. Wichtig ist, die richtige Größe für das eigene Notebook zu wählen. Die IPROKKO Magnetische Laptop Sichtschutzfolie gibt es etwa in den Größen 13,3, 14 und 15,6 Zoll (ab 33 Euro auf Amazon).

IPROKKO magnetische Laptop Sichtschutzfolie © IPROKKO

Notebook-Maus Wer schon mal länger auf einem Notebook nur mit dem Touchpad gearbeitet hat, weiß wie mühsam das ist. Spätestens, wenn Grafikprogramme oder andere Drag-and-Drop-intensive Tätigkeiten anstehen, wünscht man sich eine gute Maus. ➤ Mehr lesen: Logitech M650 im Test: Eine superleise Maus dreht durch Kabellose „Notebook-Mäuse“ findet man auf Amazon schon für weniger als 10 Euro. Die reichen für gelegentliche Nutzung und kommen meistens mit einem eigenen Wireless-Transmitter, der an den USB-Anschluss des Notebooks gesteckt wird. Das sorgt zwar für eine schnelle Verbindung, blockiert aber auch den Anschluss. Teurere Modelle nutzen den üblichen Bluetooth-Standard und können so bei Bedarf auch mit Tablets und Smartphones verbunden werden. Die CHERRY GENTIX BT (16 Euro bei Amazon) kann zwischen 3 verbundenen Bluetooth-Geräten hin- und herschalten.

Wer höhere Ansprüche hat, bekommt mit der Logitech MX Anywhere 3S (74 Euro bei Amazon) eine Maus, die mit Features vollgepackt ist. Der Akku kann per USB-C geladen werden, die Bluetooth-Verbindung klappt mit 3 Geräten gleichzeitig. Sie hat leise Klicks, ein umschaltbares Rad für schnelleres Scrollen und Darkfield. Letzteres bezeichnet Logitechs Technologie, mit der die Maus auf nahezu jeder Oberfläche, inklusive stark spiegelnden und durchsichtigen Glastischen, funktioniert. Wer öfters mit dem Notebook abseits von Klassenzimmer und Lehrsaal arbeitet, wird das zu schätzen wissen.

Unabhängig davon, wie viele Funktionen eine Maus hat: Wichtig ist, dass sie zur Hand des Nutzers passt. Hier hilft das 2-wöchige Rückgaberecht bei Online-Bestellungen. Man kann die Maus ausgiebig testen und dann zurückgeben, sollte die Form zu hoch oder zu flach sein und für Schmerzen in Fingern oder dem Handgelenk sorgen. Für den stationären Handel gibt es dieses Recht nicht. Hier sollte man sich vor dem Kauf erkundigen, ob das jeweilige Geschäft eine Rückgabe bzw. einen Umtausch freiwillig ermöglicht. Tastaturen für Tablets Der Tipp gilt übrigens auch für Tastaturen: Unbedingt mehrere Tage testen und vom Rückgaberecht Gebrauch machen, wenn man damit nicht zurechtkommt. Kompakte, tragbare Tastaturen für Notebooks machen meist keinen Sinn: Wenn sie größer als die Notebook-Tastatur sind, sind sie nicht zum Mitnehmen geeignet. Sind sie kleiner, kann man gleich am Notebook tippen. Für Tablets sind sie allerdings Gold wert, denn auf einem Touchscreen im Unterricht mittippen, ist sehr mühsam. ➤ Mehr lesen: iPad Pro 2024 im Test: Tablet mit Wow-Effekt und einem Fragezeichen Besonders praktisch sind Tastaturen, die in eine Schutzhülle für das Tablet integriert sind. Apple macht zwar hervorragende Tastaturen für seine iPads, die kosten allerdings mindestens 340 Euro.

Apple Magic Keyboard für iPad Pro © Apple

TECURS iPad Air Hülle mit Tastatur © TECUR

Wichtig: Vor dem Kauf sollte man ganz genau schauen, ob die Tastaturen-Hüllen-Kombination zum eigenen Tablet passt. Bei Apple muss man da etwa nicht nur auf das Modell selbst, sondern auch auf die Generation bzw. das Jahr, in dem das iPad erstmals erschienen ist, achten. Außerdem sollte die Tastatur ein QWERTZ-Layout (deutsches Keyboard) haben. Und dann sollte man überlegen, ob man eine Tastatur mit Touchpad benötigt, oder stattdessen eine Bluetooth-Maus nutzt. Etikettendrucker Macht man sich als Schulkind beliebt, wenn man alle seine Sachen beschriftet? Vermutlich nicht. Wenn man aber den Etikettendrucker mit hat und auch für die Schulkameraden Sticker drucken kann, schaut die Sache gleich anders aus. Den tragbaren Nelko Etikettendrucker gibt es aktuell für 30 Euro auf Amazon. Die Beschriftung für die Sticker wird per Smartphone-App erstellt. Auch Bilder, Emojis und Icons können, zusätzlich zum Text, gedruckt werden.

Nelko Etikettendrucker P21 © Nelko

Für „große Kinder“ gibt’s auch eine größere Version mit größeren Stickern. Diese kostet bei Amazon derzeit 37 Euro.

Nelko Etikettendrucker PM220 © Nelko

Geräuschunterdrückende Kopfhörer Versucht man sich in der Pause zu konzentrieren, um gleich die Hausübungen zu machen (oder noch vor der Stunde zu machen, weil man sie vergessen hat), kann der Lärm rundherum sehr störend sein. Auch zuhause kann es manchmal schwierig sein, Ruhe zu finden – besonders, wenn man herumtobende jüngere Geschwister hat. Hier helfen Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung (ANC). Auch wenn man nicht Musik oder „weißes Rauschen“ damit hört, dämpfen sie den Lärm rundherum ab. Am besten dämpfen Over-Ear-Modelle, also solche, die das Ohr rundum umschließen. Diese sind aber groß und passen deshalb nicht ganz so gut in einen vollen Schulrucksack. Die besten geräuschunterdrückenden Kopfhörer sind die Sony WH-1000XM5, die mit 290 Euro (bei Amazon) aber teuer sind. ➤ Mehr lesen: Sony WH-1000XM5 im Test: Schockierend großartig und Gänsehaut

Günstige Modelle haben einen schlechteren Sound und schlechtere ANC, sind dafür aber schon ab etwa 70 Euro verfügbar, wie etwa die Anker Q30.

Anker Q30 © Anker

Wichtig hierbei: Für Kinder unter 13 Jahren sind normale Over-Ear-Kopfhörer oft zu groß und zu schwer. Bei Kinder-Modellen, die von manchen Herstellern angeboten werden, sollte man vorsichtig sein. Oft haben diese ebenfalls die Standardgröße. „Kindgerecht“ sind sie nur, weil sie andere Farben haben und die maximale Lautstärke begrenzt ist. Exkurs: Wireless In Ear als Alternative Wireless-In-Ear-Kopfhörer sind zwar kleiner, können dadurch aber leichter verloren werden und haben eine schlechtere Geräuschunterdrückung. Zudem müssen sie gut sitzen, damit das Noise Cancelling ausreichend funktioniert. Nicht alle Kinder stopfen sich aber gerne die Silikonstöpsel ins Ohr. Bei billigen Modellen oder unsachgemäßer Handhabung können die Stoppelaufsätze auch abreißen und im Ohr hängen bleiben – dann müssen die Eltern mit der Pinzette ran. Alternativ gibt es „Semi-In-Ears“. Das beste Beispiel dafür sind Apples AirPods (170 Euro bei Amazon). Sie liegen in der Ohrmuschel.

Apple AirPods Generation 3 © Apple

Aber auch hier gilt: Die Größe ist nicht unbedingt für Kinderohren, sondern eher ab dem Teenager-Alter, geeignet. Zudem sind Semi-In-Ears mit ANC selten. Meist findet man diese Kombination bei chinesischen No-Name-Produkten, die mehr versprechen als sie halten. ➤ Mehr lesen: Nothing Ear und Ear (a) im Test: Müssen es die teuren In-Ears sein? Vorsicht auch bei vermeintlich bekannten Marken, wie Xiaomi. Amazon listet die Buds 4 Lite um 15 Euro als Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung. Liest man sich die Beschreibung genau durch, bezieht sich das nur auf die Stimmübertragung beim Telefonieren – nicht aber auf die Unterdrückung von Umgebungsgeräuschen.

Xiaomi Redmi Buds 4 Lite © Xiaomi

Tragbare SSD Bei Notebooks sparen die Hersteller gerne beim Speicherplatz. Hier gibt es Abhilfe in der Form von tragbaren SSDs. Die kosten zwar mehr als ein USB-Stick, sind aber ebenso stoßsicher, sehr schnell und haben eine hohe Speicherkapazität. Eines der futurezone-Lieblingsprodukte aus dieser Kategorie ist die T-Serie von Samsung.

Samsung T9 © Samsung

Aktuell gibt es die T9 mit 1 TB Speicher um 131 Euro bei Amazon. Mit so viel Speicherplatz kann man nicht nur Unterrichtsunterlagen und Studienprojekte für mehrere Jahre unterkriegen, sondern auch System-Backups, die Fotosammlung vom Smartphone und was man noch so alles archivieren möchte. USB-C-Hub Moderne Notebooks geizen nicht nur mit Speicherplatz, sondern oft auch mit Anschlüssen. Ein praktisches Gadget sind USB-C-Hubs – quasi ein Verteilerstecker für USB-C. Diese gibt es in vielen Formen und Anschlusskombinationen, manche haben auch Steckplätze für Speicherkarten dabei. Wichtig ist darauf zu achten, dass der USB Standard 3.2 unterstützt wird. Das sorgt für eine hohe Datenübertragung. Ein entsprechendes Modell von Ugreen, mit 2x USB-A und 2x USB-C, gibt es schon für 18 Euro bei Amazon. Die Variante mit 4x USB-C ist zum gleichen Preis erhältlich.

UGREEN USB C Hub 10 Gbps © Ugreen

USB-Ladegerät Viele USB-C-Geräte erfordern viele USB-C-Ladestecker. Hierfür gibt es Lösungen in der Form von Ladegeräten mit mehreren Anschlüssen. Soll auch das Notebook damit geladen werden, ist auf eine hohe Wattzahl zu achten, denn diese wird auf die einzelnen Anschlüsse aufgeteilt. Dieses 200-Watt-Ladegerät um 40 Euro (auf Amazon) hat etwa 4 USB-C- und 4 USB-A-Ladeanschlüsse. Der schnellste USB-C-Anschluss davon lädt mit 65 Watt, was für die meisten Notebooks und Tablets ausreicht.

Feob 200W USB C Ladegerät © Feob

Kompakter, aber mit nur 100-Watt-Gesamtleistung, ist das INIU 100W USB C Schnellladegerät (40 Euro bei Amazon). Dieses kommt direkt an die Steckdose, so wie ein normales Handy-Netzteil. Es hat aber eben nicht nur einen Kabelanschluss, sondern 3 (2x USB-C, 1x USB-A). Durch die kompaktere Größe ist es gut zum Mitnehmen geeignet, etwa statt des normalen Notebook-Netzteils.

INIU 100W USB C Schnellladegerät © INIU

Zweit-Monitor zum Mitnehmen Ein zweiter Bildschirm macht das Arbeiten am Computer viel einfacher. Aber was, wenn es sowas in der Laptopklasse oder dem Pausenraum nicht gibt? Die Lösung kommt von mehreren chinesischen No-Name-Anbietern, in der Form von tragbaren Monitoren. Diese haben meist 15,6 Zoll Bildschirmdiagonale und wiegen etwa 600 Gramm. Damit sind sie eher für Teenager und Studierende geeignet – der Schulrucksack für Kinder soll schließlich nicht zu schwer werden. Im Idealfall reicht ein USB-C-Kabel als Verbindung, das den Monitor gleichzeitig mit Strom versorgt. So kann man ihn nicht nur für Notebooks, sondern auch Tablets und Smartphones nutzen. Den MOMODS Portable Monitor gibt es um 80 Euro.

MOMODS Portable Monitor © MOMODS