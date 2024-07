Das sind die 10 günstigsten Handy-Tarife in Österreich

Drei will die Mobilfunk-Diskonter in Pension schicken, wie es in einer Aussendung heißt. Dafür schickt Drei ein unschlagbar günstiges Angebot ins Rennen und greift auf die Vertriebsstrategie der Diskonter zurück.

Für 4,90 Euro monatlich bietet der Tarif "up3 Smart Abo" 50 GB Datenvolumen sowie 1.000 Minuten/SMS - 11 GB EU-Roaming ist auch dabei. Dieses Angebot ist allerdings zeitlich befristet und gilt nur in der Startphase. Danach kommt derselbe Tarif auf 9,90 Euro monatlich.

Holen kann man sich diesen Tarif nur in der dazugehörigen up3-App - für iOS und Android - mit eSIM, aber auch mit physischer SIM-Karte. Womit wir wieder bei den Diskontern angelangt sind, die auf einen ähnlichen Vertrieb setzen.

Tarife mit mehr als 30 GB Datenvolumen

Passend dazu hat die Vergleichsplattform durchblicker die derzeit günstigsten Mobilfunktarife in Österreich ermittelt. Als Vergleichskriterium wurden nur Tarife herangezogen, bei denen mehr als 30 GB Datenvolumen inkludiert ist.

Mit Jahrestarifen - falls vorhanden - kann man sich ein paar Euro sparen. Wer einen niedrigeren Datenverbrauch hat, kommt ebenso noch ein klein wenig günstiger davon - beispielsweise mit 3,90 Euro monatlich mit dem "Spusu mini". Hier sind allerdings nur 1 GB Daten inkludiert.

Die 10 günstigsten Handy-Tarifen

Drei - up3 Smart: 4,90 Euro monatlich

(Angebot zeitlich befristet, regulär 9,90 Euro monatlich)

50 GB , 1000 Minuten/SMS

11 GB EU-Roaming / keine Datenmitnahme

max. 100 Mbit/s

im Netz von Drei



Lidl Connect - L: 7,50 Euro monatlich

55 GB , 1500 Minuten/SMS

10,3 GB EU-Roaming / keine Datenmitnahme

max. 150 Mbit/s

im Netz von Drei



eety - Top Spezial: 8,08 Euro monatlich

(Angebot für die ersten 24 Monate, danach 9,90 Euro monatlich)

50 GB, 1000 Minuten, 500 SMS

9,6 GB EU-Roaming / keine Datenmitnahme

max. 150 Mbit/s

im Netz von Drei



spusu - spusu legendär: 9,90 Euro monatlich

60 GB , 1000 Minuten, 500 SMS

10,65 GB EU-Roaming / 63 GB Datenmitnahme

max. 300 Mbit/s

im Netz von Drei



bob - Flex bob: 9,90 Euro monatlich

50 GB , 1000 Minuten/SMS

11 GB EU-Roaming / 50 Datenmitnahme

max. 100 Mbit/s

im Netz von A1



HoT - HoT fix: 9,90 Euro monatlich

51,2 GB , 1000 Minuten/SMS

10,7 GB EU-Roaming / keine Datenmitnahme

max. 150 Mbit/s

im Netz von Magenta



Krone mobil - Smartphone-Tarif: 9,90 Euro monatlich

50 GB , 2000 Minuten/SMS

10,7 GB EU-Roaming / 150 GB Datenmitnahme

max. 100 Mbit/s

im Netz von A1



KURIER - smart: 9,90 Euro monatlich

50 GB , 2000 Minuten/SMS

10,7 GB EU-Roaming / 150 GB Datenmitnahme

max. 100 Mbit/s

im Netz von A1



Georg - smart: 9,99 Euro monatlich

100 GB , 1500 Minuten/SMS

10,8 GB EU-Roaming / 300 GB Datenmitnahme

max. 100 Mbit/s

im Netz von A1



yesss - Complete L: 9,99 Euro monatlich