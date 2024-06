Light Phone 3: Das Anti-Smartphone hat jetzt eine Kamera

Mit dem Light Phone 3 schlägt man nun neue Wege ein. Statt auf ein E-Ink-Display setzt man beim 3,92-Zoll großen Bildschirm auf OLED-Technologie. Die Helligkeit dessen lässt sich über ein Rädchen an der Seite des Handys regeln, mit dem man auch die Taschenlampe an und ausschalten kann. Dafür muss man allerdings das Rad drücken, statt drehen.

Jetzt auch mit Kamera

Das Light Phone 3 erhielt zudem eine Rück- und eine Frontkamera, mit jeweils 50 und 8 Megapixel. Mit einer festen Brennweite und zentralem Fokus sollen sie hauptsächlich dazu da sein, um QR-Codes zu scannen und Videochats durchzuführen. Durch den eigenen Auslöser am Gerät soll sich das Fotografieren laut Tang so anfühlen, wie mit einer alten Kamera. "Es gibt kein Bearbeiten oder Teilen, sondern nur das Dokumentieren des Moments, wenn man es braucht", sagt er gegenüber The Verge.

Ein NFC-Chip ist ebenso vorhanden. Dieser soll künftig für Zahlungen via Handy genutzt werden, momentan ist das allerdings noch nicht möglich. Ein Fingerabdrucksensor ist auch dabei. Ansonsten werkt im Telefon ein Qualcomm SM 4450 Prozessor, der von 6 GB RAM und 128 GB Hauptspeicher begleitet wird. Laden lässt sich das Light Phone 2 über einen USB-C-Port.