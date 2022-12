5 Tech-Geschenke für unter 100 Euro

Dass brauchbare Technik-Geschenke nicht allzu viel Geld kosten müssen, stellen diese Geräte unter Beweis.

Auf der Suche nach passenden Weihnachtsgeschenken will man sich vielleicht nicht in Unkosten stürzen. Auch mit leistbaren Tech-Geschenken können Wünsche in Erfüllung gehen und für Freude sorgen. Oft haben sich Familien und Freunde auch auf einen Maximalpreis für solche Geschenke geeinigt. All jene, die auf der Suche nach Geschenken für unter 100 Euro sind, kann diese Übersicht weiterhelfen. (Die angeführten Preise sind vom 7. Dezember und können sich jederzeit ändern.)

1. Smarte Leuchten von Philips Hue Jetzt wo es draußen schon so früh dunkel wird, ist einen passende Beleuchtung im Innenraum eine feine Sache. Für eine solche Beleuchtung, die alle möglichen Stücke spielt, bieten sich die smarten Leuchten von Philips Hue an. Die vernetzten Hue-Lampen können mit dem Smartphone sowie per Sprachbefehl gesteuert werden, lassen sich stufenlos dimmen und erstrahlen in allen erdenklichen Farbmustern.

Ein Philips-Hue Starterkit für rund 90 Euro © Philips

Zahlreiche verschiedene Bundles Ein Starter-Set, bei dem 2 Leuchten (E27), ein Smart Button und die zentrale Schaltstelle Hue-Bridge inkludiert sind, ist für rund 90 Euro zu haben. Sollte man schon Philips-Hue-Lampen im Einsatz haben, könnte ein Bundle mit E27-Leuchten Sinn machen. Wer mit Philips-Leuchten eine ansprechende Ambient-Beleuchtung realisieren möchte, kann beispielsweise auf vernetzte LED-Strips zurückgreifen. Diese gibt es in verschiedenen Ausführungen und unterschiedlichen Bundle-Angeboten.

Vernetzte LED-Strips im Bundle-Angebot © Philips

Vernetzte Beleuchtungssysteme gibt es auch abseits von Philips. So hat etwa Ikea smarte Leuchten und Lampen im Angebot. Darüber hinaus gibt es vernetzte Leuchten von Xiaomi und Ledvance. 2. Streaming-Stick für TV-Geräte Mit einem Streaming-Stick lässt sich beispielsweise ein älteres TV-Gerät mit smarten Funktionen ausstatten. Abgesehen davon, sind die Streaming-Sticks von Amazon und Google wunderbar praktische Gadgets, mit denen man auch Videospiele spielen und praktische Apps auf den Fernseher bringen kann. Den Google Chromecast gibt wahlweise als HD-Modell beziehungsweise 4K-Modell. Beide Geräte bringen Google TV auf den TV-Screen und kommen mit einer passenden Fernbedienung, die auch Sprachbefehle entgegennehmen kann. Google Chromecast HD: rund 40 Euro

Google Chromecast 4K: rund 70 Euro

Google Chromecast © tink

Fire TV Stick von Amazon Den Fire TV Stick von Amazon ist in mehreren Ausführungen verfügbar. Diese Amazon-Streaming-Sticks bringen die Fire-TV-Oberfläche auf einen Fernseher und kommen mit einer Alexa-fähigen Fernbedienung. Fire TV Stick Lite : rund 30 Euro

Fire TV Stick : rund 40 Euro

Fire TV Stick 4K : rund 60 Euro

Fire TV Stick 4K Max: rund 66 Euro

Die verschiedenen Fire-TV-Sticks von Amazon © Amazon

4. Fitness-Tracker Für all jene, die gerne einen Überblick mit zahlreichen Daten über ihre sportlichen Aktivitäten erhalten möchten, eignet sich ein Fitness-Armband als Weihnachtsgeschenk. Ein Blick auf die Designs der verschiedenen Fitness-Tracker legt nahe, dass die Armbänder auch für all jene in Frage kommen, die nicht ins Fitnessstudio gehen und einfach nur einen smarten Begleiter am Handgelenk tragen.

Xiaomi Smart Band 7 Pro: rund 93 Euro © Hersteller

Fitness-Tracker im Smartwatch-Look Der Übergang zwischen Fitness-Tracker und Smartwatch ist fließend. Beispielsweise kommen das Xiaomi Smart Band 7 Pro und das Huawei Band 7 eher im Smartwatch-Look, der mit einem klassischen Fitness-Armband nicht mehr viel am Hut hat. Fitness-Tracker haben in der Regel verschiedene Programme, um die sportlichen Aktivitäten und Bewegungen im Alltag aufzuzeichnen. Manche haben darüber hinaus auch einen Sensor zur Pulsmessung oder einen Sensor zur Blutsauerstoffsättigung integriert. Hier ein Überblick über Fitness-Armbänder, die weniger als 100 Euro kosten: Huawei Band 7 : rund 46 Euro

Xiaomi Smart Band 7 : rund 58 Euro

Xiaomi Smart Band 7 Pro : rund 93 Euro

Fitbit Inspire 3: rund 99 Euro

Huawei Band 7: rund 46 Euro © Hersteller

5. Bluetooth-Lautsprecher Portable Lautsprecher mit integriertem Akku sind quasi ein Evergreen, wenn es um günstige, brauchbare Gadgets geht. Die Bluetooth-Boxen können gut und gerne einen ganzen Raum beschallen oder für eine angenehme Hintergrundbeschallung sorgen. Beim Kauf sollte man auf die Akkulaufzeit achten - hier unterscheiden sich die einzelnen Geräte der unterschiedlichen Hersteller am deutlichsten. Davon abgesehen, ist die Wahl einer passenden Bluetooth-Box hauptsächlich eine Style-Frage. Hier ein Überblick über Bluetooth-Lautsprecher, die weniger als 100 Euro kosten: JBL Flip 5 : rund 99 Euro

Huawei Sound Joy : rund 99 Euro

Sony SRS-XB23 : rund 70 Euro

Ultimate Ears UE Wonderboom 3: rund 96 Euro