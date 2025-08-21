90 Prozent der automatischen Notrufe von Handys und Uhren sind Fehlalarme

Ein falscher Ruck und das Smartphone wählt den Notruf. In Bayern explodiert dadurch die Anzahl der Fehlalarme.

Wer beim Radfahren im Wald stürzt und sich verletzt, kann von der integrierten Notruffunktion der Apple Watch profitieren – manchmal rettet sie sogar Leben. Allerdings ist das nicht immer der Fall: Die Sensoren in der Uhr können etwa eine plötzliche, ruckartige Bewegung, die z. B. durch einen Sprung beim Mountainbiken entsteht, auch falsch interpretieren und einen Notruf an Einsatzkräfte schicken.

Oder man lässt sich mit dem Handy auf die Couch plumpsen, wenn man endlich von der Arbeit nach Hause kommt. Auch das kann den Notruf auslösen.

Notruffunktion: Nützlich oder fehleranfällig?

In Bayern sind sogar über 90 Prozent der von smarten Geräten und Autos automatisch ausgelösten Notrufe Fehlalarme. "Die aktuell hohe Fehlalarmquote ist belastend für Leitstellen und Rettungskräfte", sagte der Verbandssprecher Jürgen Meyer laut heise.

Im schlimmsten Fall können die Fehlalarme Rettungssanitäter daran hindern, zu echten Notfällen zu fahren. Meyer fordert daher eine verlässlichere Technik und bessere Rückmeldemöglichkeiten. Auch eine „strukturierte Integration in die Leistellensysteme“ hält er für wichtig.

Insgesamt sieht man die Geräte-Notrufe jedoch positiv – vorausgesetzt, sie funktionieren. Gut klappen sollen derzeit vor allem die Notruf-Systeme von Autos, sogenannte eCall-Systeme. Probleme gebe es hingegen mit Handys und Smartwatches, weil bei diesen der Notruf zu schnell ausgelöst werde. Hier sei die Auslöseschwelle oft zu niedrig eingestellt, weshalb dann unbeabsichtigt Notrufe abgesetzt werden.

Auswertung in Bayern: 16 Leitstellen liefern Daten

Für die Analyse der Fehlalarm-Fälle haben die bayerischen Einsatzkräfte Daten von 16 Leitstellen zusammengetragen. Alle von ihnen registrieren solche Notrufe, die versehentlich von Geräten ausgelöst wurden. Nicht in allen Leitstellen gehen gleich viele Notrufe ein, die Fehlalarme sind. Die Quote schwankt zwischen 75 und über 95 Prozent.